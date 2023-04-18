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Haberler Yaşam SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT KONUÇLARI 2023 MEB.GOV.TR || 45 bin Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
Giriş Tarihi: 18.04.2023 07:11 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 07:11

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT KONUÇLARI 2023 MEB.GOV.TR || 45 bin Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu açıklandı mı sorusu binlerce mülakata giren vatandaşlar tarafından aratılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinden sonra 20 bin alım için başvurular alınmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı saatler sona erişime açılacak. 7 – 16 Nisan arasında mülakata giren vatandaşlar, "Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusuna yanıt arıyor. Sonuçları başarılı olan vatandaşlar, 2 – 6 Mayıs tarihleri arasında atama tercihlerini yapacaklar. Peki, sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT KONUÇLARI 2023 MEB.GOV.TR || 45 bin Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 7 – 16 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılan mülakatlarda başarılı olan vatandaşlar, 2 – 6 Mayıs tarihleri arasında tercihlerini yapacaklar. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte detaylar

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT KONUÇLARI 2023 MEB.GOV.TR || 45 bin Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

MEB ATAMA TAKVİMİ 2023

7 Nisan tarihinde başlayan sözlü sınavlar 16 Nisan'da sona erecek. Sonuçlar ise 18 Nisan'da ilan edilecek.

Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak, atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.

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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT KONUÇLARI 2023 MEB.GOV.TR || 45 bin Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarını "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklayacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT KONUÇLARI 2023 MEB.GOV.TR || 45 bin Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

45 bin öğretmen atama mülakat sonuçları 18 Nisan 2023 Salı günü başvuruda bulunan kişilerin erişimine açılacak. Öğretmen atama mülakatları 16 Nisan'da sona erdi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT KONUÇLARI 2023 MEB.GOV.TR || 45 bin Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

KONTENJAN DAĞILIMI

45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.

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