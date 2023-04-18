Haberler Yaşam SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT KONUÇLARI 2023 MEB.GOV.TR || 45 bin Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

Giriş Tarihi: 18.04.2023 07:11 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 07:11

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT KONUÇLARI 2023 MEB.GOV.TR || 45 bin Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu açıklandı mı sorusu binlerce mülakata giren vatandaşlar tarafından aratılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinden sonra 20 bin alım için başvurular alınmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı saatler sona erişime açılacak. 7 – 16 Nisan arasında mülakata giren vatandaşlar, "Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusuna yanıt arıyor. Sonuçları başarılı olan vatandaşlar, 2 – 6 Mayıs tarihleri arasında atama tercihlerini yapacaklar. Peki, sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar