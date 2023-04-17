Haberler Yaşam SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI 2023 İÇİN GERİ SAYIM! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Giriş Tarihi: 17.04.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 15:40

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu 2023 için bekleyiş başladı. 7 Nisan'da başlayıp 16 Nisan'da sona eren mülakatlar sonrası gözler MEB'de. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları 2023'ü kendi sitesinden açıklayacak. Sınava giren vatandaşlar, "sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinden sonra 20 bin alım için kollar sıvanmıştı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte sözleşmeli öğretmenlik seçim sonuçları sorgulama ekranı MEB