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Haberler Yaşam SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI 2023 İÇİN GERİ SAYIM! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 17.04.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 15:40

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI 2023 İÇİN GERİ SAYIM! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu 2023 için bekleyiş başladı. 7 Nisan'da başlayıp 16 Nisan'da sona eren mülakatlar sonrası gözler MEB'de. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları 2023'ü kendi sitesinden açıklayacak. Sınava giren vatandaşlar, "sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen atama müjdesinden sonra 20 bin alım için kollar sıvanmıştı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte sözleşmeli öğretmenlik seçim sonuçları sorgulama ekranı MEB

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI 2023 İÇİN GERİ SAYIM! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir soruları yanıt arıyor. Mülakat sonunda atama tercihleri 2 – 6 Mayıs tarihleri arasında yapılıp 8 Mayısta atama sonuçları duyurulacak. Bu noktada Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu 2023 için az bir süre kaldı. İşte konu hakkında detaylar

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI 2023 İÇİN GERİ SAYIM! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

MEB ATAMA TAKVİMİ 2023

7 Nisan tarihinde başlayan sözlü sınavlar 16 Nisan'da sona erecek. Sonuçlar ise 18 Nisan'da ilan edilecek.

Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak, atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.

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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI 2023 İÇİN GERİ SAYIM! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarını "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklayacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI 2023 İÇİN GERİ SAYIM! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

45 bin öğretmen atama mülakat sonuçları 18 Nisan 2023 Salı günü başvuruda bulunan kişilerin erişimine açılacak. Öğretmen atama mülakatları 16 Nisan'da bitecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI 2023 İÇİN GERİ SAYIM! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

KONTENJAN DAĞILIMI

45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.

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