SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI ve KAPSAMI 2023: 458 bin sözleşmeli personele kadro başvuruları ne zaman bitecek, nasıl ve nereden yapılır?

Sözleşmeliye kadro başvuruları, şartları ve kapsamı ile ilgili araştırmalar sürüyor. 458 bin 615 sözleşmeli çalışanın kadroya geçişi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Memur-SEN ortaklığında hazırlanan kanun teklifi, geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasanın yürürlüğe girmesiyle beraber 30 günlük başvuru süreci de başlamış oldu. Bu noktada sözleşmeliye kadro şartları ve kapsamı yanı sıra başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağı da merak konusu oldu. Öte yandan kadroya geçiş için 28 Kasım 2022 tarihi önem arz ediyor. Peki, Sözleşmeliye kadro başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Sözleşmeliye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, yasaya dair ayrıntılı bilgiler…