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Haberler Yaşam SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI ve KAPSAMI 2023: 458 bin sözleşmeli personele kadro başvuruları ne zaman bitecek, nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 31.01.2023 17:22 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 17:22

SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI ve KAPSAMI 2023: 458 bin sözleşmeli personele kadro başvuruları ne zaman bitecek, nasıl ve nereden yapılır?

Sözleşmeliye kadro başvuruları, şartları ve kapsamı ile ilgili araştırmalar sürüyor. 458 bin 615 sözleşmeli çalışanın kadroya geçişi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Memur-SEN ortaklığında hazırlanan kanun teklifi, geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasanın yürürlüğe girmesiyle beraber 30 günlük başvuru süreci de başlamış oldu. Bu noktada sözleşmeliye kadro şartları ve kapsamı yanı sıra başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağı da merak konusu oldu. Öte yandan kadroya geçiş için 28 Kasım 2022 tarihi önem arz ediyor. Peki, Sözleşmeliye kadro başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Sözleşmeliye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, yasaya dair ayrıntılı bilgiler…

Sözleşmeliye kadro başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? 458 bin Sözleşmeli personele kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro başvurusu nasıl yapılır sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Sözleşmeli kamu personellerinin kadroya geçişini içeren kanun teklifi, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Memur-SEN ortaklığında hazırlanan yasa ile beraber tam 458 bin 615 sözleşmeli çalışan kadroya geçecek. Şimdi işe başlangıç tarihi 28 Kasım 2022 olanlardan kadroya geçmek isteyen personelin başvuruları alınıyor. Başvuru süresi yasanın yürürlük tarihinden itibaren otuz gün olarak açıklanmıştı. Peki, Sözleşmeliye kadro başvuruları nasıl yapılır, şartları neler, kimleri kapsıyor? İşte, 2023 Sözleşmeliye kadro son durum ve gelişmeler.

Sözleşmeliye kadro başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? 458 bin Sözleşmeli personele kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİYE KADRO YÜRÜRLÜKTE!

458 bin 615 sözleşmeli personelin kadroya geçişin sağlayacak kanun teklifi geçtiğimiz yıl hazırlanmış ve sunumu yapılmıştı.

Alt komisyonlardan geçen taslak metin Genel Kurulda da kabul edilerek Meclis'ten geçmiş oldu. Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi resmen yasalaştı.

Ardından, kadro düzenlemesi Resmi Gazetede yayımlandı ve resmen yürürlüğe girdi.

Yürürlük tarihi sonrası sözleşmeli personele kadro yasası için 30 günlük bir müracaat süreci başlayacak. Çalışanlar yasadan yararlanmak için isteğe bağlı başvuruda bulunacak.

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Sözleşmeliye kadro başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? 458 bin Sözleşmeli personele kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI NELER?

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte sözleşmelinin kadroya geçmesinde 28 Kasım 2022 tarihi önemli olacak.

28 Kasım 2022 tarihinden önce kamuda sözleşmeli olarak göreve başlayan personel kadroya geçiş hakkı elde edecek. Kadroya geçecek personel, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan, doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçebilecek.

Sözleşmeliye kadro başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? 458 bin Sözleşmeli personele kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?

Çalışanlar, memurluk süreleri ardından 1 yıl boyunca aynı kadroda çalıştıktan sonra tayin hakkı elde edebilecek. Kanuna göre, 28 Kasım 2022'de askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar da düzenlemeden yararlanacak. Bu kişiler için başvuru ve atanmaya ilişkin süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlayacak.

Bu kişilerin düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmesi, KPSS'den yeterli puanı alması, sözlü veya uygulamalı sınavda başarılı olması gerekecek.

Sözleşmeliye kadro başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? 458 bin Sözleşmeli personele kadro şartları neler, kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

Düzenleme kapsamında kadro hakkı elde edecek personel alanları şöyle:

4B'li personel

Mahalli idareler personeli

Teşkilat kanunlarına dayalı çalışan sözleşmeli personel

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