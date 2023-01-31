SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI ve KAPSAMI 2023: 458 bin sözleşmeli personele kadro başvuruları ne zaman bitecek, nasıl ve nereden yapılır?

Çalışanlar, memurluk süreleri ardından 1 yıl boyunca aynı kadroda çalıştıktan sonra tayin hakkı elde edebilecek. Kanuna göre, 28 Kasım 2022'de askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar da düzenlemeden yararlanacak. Bu kişiler için başvuru ve atanmaya ilişkin süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlayacak.

Bu kişilerin düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmesi, KPSS'den yeterli puanı alması, sözlü veya uygulamalı sınavda başarılı olması gerekecek.