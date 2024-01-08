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Spordan dönünce kan donduran manzarayla karşılaştı! 4 metre uzunluğundaki dev piton…
Giriş Tarihi: 08.01.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
15:21
Spordan dönünce kan donduran manzarayla karşılaştı! 4 metre uzunluğundaki dev piton…
Avustralya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Avustralya'nın Queensland kentinde yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Spor salonuna giden bir adam döndüğünde evinde gördüğü manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.