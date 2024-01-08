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Haberler Yaşam Spordan dönünce kan donduran manzarayla karşılaştı! 4 metre uzunluğundaki dev piton…
Giriş Tarihi: 08.01.2024 15:21 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 15:21

Spordan dönünce kan donduran manzarayla karşılaştı! 4 metre uzunluğundaki dev piton…

Avustralya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Avustralya'nın Queensland kentinde yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Spor salonuna giden bir adam döndüğünde evinde gördüğü manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Spordan dönünce kan donduran manzarayla karşılaştı! 4 metre uzunluğundaki dev piton…

Sosylal medyada da büyük yankı uyandıran görüntüler Avustralya'da gerçekleşti. Brisbane kentinin banliyölerinden Kenmore'da yaşayan John Fegan, sabah gittiği spor salonundan evine döndüğünde akıllara durgunluk veren bir tabloyla karşılaştı ve hemen telefona sarıldı.

Spordan dönünce kan donduran manzarayla karşılaştı! 4 metre uzunluğundaki dev piton…

Johng Fegan, arazisinde beslediği Reggie adındaki Avustralya keseli sıçanının eve giren yaklaşık üç metre uzunluğundaki bir halı pitonu tarafından duvara asılı bir yuvaya doğru taşırken gördü.

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Spordan dönünce kan donduran manzarayla karşılaştı! 4 metre uzunluğundaki dev piton…

Hayvanı sıkı sıkıya saran hali pitonu, Fegan'ın eve çağırdığı yılan avcıları tarafından folluktan indirildiğinde Reggie isimli Avustralya keseli sıçanı ölümden kurtardı.

Spordan dönünce kan donduran manzarayla karşılaştı! 4 metre uzunluğundaki dev piton…

Newsweek'e konuşan Fegan, 2011 yılından bu yana arazisindeki kutu içerisinde yaşayan Reggie'nin geçen yıl bir bebek sahibi olduğunu ancak bebeklerin kaybolduğunu söyledi.

Spordan dönünce kan donduran manzarayla karşılaştı! 4 metre uzunluğundaki dev piton…

Kurbağalar, kertenkeleler, kuşlar ve diğer memeli hayvanlarla beslenen halı pitonları, avlanırken zehir kullanmıyor ve kurbanının vücudunu sararak öldürüyor.

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