Squid Game 2. sezon bekleyenlere müjde! Yeni sezondan fotoğraflar geldi... Squid Game heyecanı başlıyor

Bu duyuru, birkaç yeni oyuncunun ikinci sezona imza attığını doğrulayan bir başka duyurunun ardından geldi. Buna Yim Siwan, Kang Haneul, Park Sunghoon ve Yang Donggeun da dahildir.

Sezona yapılan bu yeni eklemeler hikaye hakkında çok fazla bilgi vermiyor ancak bunların birçoğu Seong'un oyunların arkasındaki kişileri alt etmesine yardımcı olabilir.