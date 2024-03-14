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Squid Game 2. sezon bekleyenlere müjde! Yeni sezondan fotoğraflar geldi... Squid Game heyecanı başlıyor
Giriş Tarihi: 14.03.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
14:32
Squid Game 2. sezon bekleyenlere müjde! Yeni sezondan fotoğraflar geldi... Squid Game heyecanı başlıyor
Squid Game'in 2. Sezon bekleyenleri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı, Sevilen dizinin yeni sezonundan fotoğraflar geldi. Squid Game yayınlandığı dönemde sosyal medyayı kasıp kavurmuş ve Netflix'in en popüler yabancı dil dizisi haline gelmişti. ikinci sezonun geliyor olması bekleyenler için büyük bir heyecan yarattı. Anlatılacak çok daha fazla hikayeyi içerisinde barındıran fenomen dizi yeni sezonuyla hayranlarını sevindirmeye hazırlanıyor. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman, yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte, Netflix'den beklenen müjde!