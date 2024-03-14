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Giriş Tarihi: 14.03.2024 14:32 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 14:32

Squid Game 2. sezon bekleyenlere müjde! Yeni sezondan fotoğraflar geldi... Squid Game heyecanı başlıyor

Squid Game'in 2. Sezon bekleyenleri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı, Sevilen dizinin yeni sezonundan fotoğraflar geldi. Squid Game yayınlandığı dönemde sosyal medyayı kasıp kavurmuş ve Netflix'in en popüler yabancı dil dizisi haline gelmişti. ikinci sezonun geliyor olması bekleyenler için büyük bir heyecan yarattı. Anlatılacak çok daha fazla hikayeyi içerisinde barındıran fenomen dizi yeni sezonuyla hayranlarını sevindirmeye hazırlanıyor. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman, yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte, Netflix'den beklenen müjde!

Squid Game 2. sezon bekleyenlere müjde! Yeni sezondan fotoğraflar geldi... Squid Game heyecanı başlıyor

Netflix'te şimdiye kadarki en popüler dizi olma unvanını koruyan Squid Game, hayatlarında başarısız olduğu düşünülen insanların hikayesini izleyenler ile buluşturdu. Dizideki karakterlere büyük miktarda para kazanma şansı verecek bir yarışma izleyenleri heyecanlandırmıştı. Yayınlanan bu konsept izleyicilerle anında bağlantı kurdu ve özel bir hayran kitlesi yarattı. İzleyenlerin kafasında Squid Game 'in 2. sezonun neler getireceğine dair hala birçok soru işareti yer alıyor. Peki, Netflix Squid Game 2. sezon ne zaman?

Squid Game 2. sezon bekleyenlere müjde! Yeni sezondan fotoğraflar geldi... Squid Game heyecanı başlıyor

YENİ OYUNCULAR BELLİ OLDU!

Yaz aylarında Squid Game'in ikinci sezonunun kadrosuna sekiz yeni oyuncunun eklendiği ortaya çıktı.

Bu aktörler arasında Park Gyu-young, Jo Yu-ri, Kang Ae-sim, Lee David, Lee Jin-uk, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won ve Won Ji-an yer alıyor. Bu oyuncular, Netflix'in X'teki (eski adıyla Twitter) tamamı siyah giyinmiş bir gönderiyle resmen açıklandı.

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Squid Game 2. sezon bekleyenlere müjde! Yeni sezondan fotoğraflar geldi... Squid Game heyecanı başlıyor

Bu duyuru, birkaç yeni oyuncunun ikinci sezona imza attığını doğrulayan bir başka duyurunun ardından geldi. Buna Yim Siwan, Kang Haneul, Park Sunghoon ve Yang Donggeun da dahildir.

Sezona yapılan bu yeni eklemeler hikaye hakkında çok fazla bilgi vermiyor ancak bunların birçoğu Seong'un oyunların arkasındaki kişileri alt etmesine yardımcı olabilir.

Squid Game 2. sezon bekleyenlere müjde! Yeni sezondan fotoğraflar geldi... Squid Game heyecanı başlıyor

SEONG Gİ-HUN İNTİKAM İÇİN GERİ DÖNECEK!

İlk sezondaki karakterlerin neredeyse tamamı öldüğü için tamamen yeni bir oyuncu kadrosunun eklenmesi gerektiği kulağa mantıklı geliyor. Ancak sonunda birkaçı hayattaydı ve çoğu da geri dönecek. Başrol oyuncusu Seong Gi-hun'u (ona Emmy Ödülü kazandıran bir rol) oynayan Lee Jung-jae geri dönüyor.

Squid Game 2. sezon bekleyenlere müjde! Yeni sezondan fotoğraflar geldi... Squid Game heyecanı başlıyor

ÖN ADAM 2. SEZONDA OYUNLARA DEVAM EDİYOR!

Geri dönen diğer oyuncular arasında oyunu denetleyen Ön Adam olarak da bilinen Hwang In-ho'yu oynayan Lee Byunghun yer alacak.

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