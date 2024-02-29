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Squid Game 2. Sezon için müjde! Netflix duyurdu! Squid Game yeni sezon ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 29.02.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
11:02
Squid Game 2. Sezon için müjde! Netflix duyurdu! Squid Game yeni sezon ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu?
Squid Game'in 2. sezonu için heyecanlı olan hayranları popüler dizinin son sezonunda neler olacağını merak ediyor. Squid Game yayınlandığı dönemde sosyal medyayı kasıp kavurdu ve Netflix'in en popüler yabancı dil dizisi haline geldi. Başarılı dizi ilk sezonuyla 14 Primetime Emmy Ödülü adaylığı kazandı. Bu düşündürücü ve farklı hikaye izleyenler tarafından oldukça beğenildi. Anlatılacak çok daha fazla hikayeyi içerisinde barındıran fenomen dizi yeni sezonuyla hayranlarını sevindirmeye hazırlanıyor. Peki, Squid Game yeni sezon ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu?