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Haberler Yaşam Squid Game 2. Sezon için müjde! Netflix duyurdu! Squid Game yeni sezon ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 29.02.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 11:02

Squid Game 2. Sezon için müjde! Netflix duyurdu! Squid Game yeni sezon ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu?

Squid Game'in 2. sezonu için heyecanlı olan hayranları popüler dizinin son sezonunda neler olacağını merak ediyor. Squid Game yayınlandığı dönemde sosyal medyayı kasıp kavurdu ve Netflix'in en popüler yabancı dil dizisi haline geldi. Başarılı dizi ilk sezonuyla 14 Primetime Emmy Ödülü adaylığı kazandı. Bu düşündürücü ve farklı hikaye izleyenler tarafından oldukça beğenildi. Anlatılacak çok daha fazla hikayeyi içerisinde barındıran fenomen dizi yeni sezonuyla hayranlarını sevindirmeye hazırlanıyor. Peki, Squid Game yeni sezon ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu?

Squid Game 2. Sezon için müjde! Netflix duyurdu! Squid Game yeni sezon ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu?

Netflix'te şimdiye kadarki en popüler dizi olma unvanını koruyan Squid Game, hayatlarında başarısız olduğu düşünülen insanların hikayesini izleyenlere sundu. Yayınlanan dizi farklı konseptiyle izleyicilerle anında bağlantı kurdu ve özel bir hayran kitlesi yarattı. Squid Game 'de 2. sezonun neler getireceğine dair hala birçok soru işareti vardı ancak bu işaretler yeni sezon ile kaybolacak. Peki, Squid Game 2. Sezon ne zaman başlayacak?

Squid Game 2. Sezon için müjde! Netflix duyurdu! Squid Game yeni sezon ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu?

YENİ OYUNCULAR BELLİ OLDU!

Yaz aylarında Squid Game'in ikinci sezonunun kadrosuna sekiz yeni oyuncunun eklendiği ortaya çıktı.

Bu aktörler arasında Park Gyu-young, Jo Yu-ri, Kang Ae-sim, Lee David, Lee Jin-uk, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won ve Won Ji-an yer alıyor. Bu oyuncular, Netflix'in X'teki (eski adıyla Twitter) tamamı siyah giyinmiş bir gönderiyle resmen açıklandı.

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Squid Game 2. Sezon için müjde! Netflix duyurdu! Squid Game yeni sezon ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu?

Bu duyuru, birkaç yeni oyuncunun ikinci sezona imza attığını doğrulayan bir başka duyurunun ardından geldi. Buna Yim Siwan, Kang Haneul, Park Sunghoon ve Yang Donggeun da dahildir.

Sezona yapılan bu yeni eklemeler hikaye hakkında çok fazla bilgi vermiyor ancak bunların birçoğu Seong'un oyunların arkasındaki kişileri alt etmesine yardımcı olabilir.

Squid Game 2. Sezon için müjde! Netflix duyurdu! Squid Game yeni sezon ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu?

SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yayın tarihi henüz teyit edilmemiş olsa da ikinci sezonun çekimlerine başlandığı kamuoyu tarafından biliniyor.

2023'ün başlarında Jung-jae ile röportaj yapıldı ve ikinci sezonun çekimlerinin yakında, muhtemelen yaz aylarında başlayacağını açıkladı. O zamanlar senaryonun çok "iddialı" ve "ölçek olarak daha büyük" olması nedeniyle çekimlerin muhtemelen yaklaşık 10 ay süreceğini söylemişti.

Squid Game 2. Sezon için müjde! Netflix duyurdu! Squid Game yeni sezon ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu?

Netflix'de yer alan ibareye göre, Squid Game'in 2. sezonu 2024 yılında yayında olacak.

Üretim programı göz önüne alındığında, muhtemelen Sonbahar veya Kış aylarına kadar çıkmış olacak. Squid Game'in korkunç dünyasına geri dönebilmeleri için biraz daha beklemeleri gerekecek.

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