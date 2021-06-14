Stephen Hawking'in korkutan uyarıları tekrar gündemde: Dünyanın sonu işte böyle gelecek

Dünyaca ünlü Fizik dehası Stephen Hawking'in geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmeden önce yaptığı kıyamet tahminleri tekrar gündeme geldi. Korkutan pek çok uyarıya değinen Hawking, dünyanın sonunun nasıl geleceğine ilişkin pek çok tahmin ve uyarıda bulunurken, o detay ise dünyadaki insanları korkutacak cinsten. İşte Stephen Hawking'in yaptığı o kıyamet uyarıları…