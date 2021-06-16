HaberlerYaşamStephen Hawking'in korkutan uyarıları tekrar gündemde: Dünyanın sonu işte böyle gelecek
Giriş Tarihi: 16.06.2021 02:24Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 02:24
Stephen Hawking'in korkutan uyarıları tekrar gündemde: Dünyanın sonu işte böyle gelecek
Ünlü fizikçi Stephen Hawking geçtiğimiz senelerde hayatını kaybetmişti. Ancak ünlü fizik dehasının unutulmayacak çalışmalarının yanı sıra kıyamete ilişkin yaptığı uyarılarda akıllara kazınmış durumda. Evren hakkındaki düşüncelerinin tüm dünya tarafından kabul edilmesi, yaptığı kıyamet tahminlerinin de bir o kadar önemli olduğu gerçeğini tüm dünyaya hatırlatıyor. İşte Stephen Hawking'in korkutan kıyamet tahminleri…