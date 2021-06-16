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Haberler Yaşam Stephen Hawking'in korkutan uyarıları tekrar gündemde: Dünyanın sonu işte böyle gelecek
Giriş Tarihi: 16.06.2021 02:24 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 02:24

'in korkutan uyarıları tekrar gündemde: Dünyanın sonu işte böyle gelecek

Ünlü fizikçi geçtiğimiz senelerde hayatını kaybetmişti. Ancak ünlü fizik dehasının unutulmayacak çalışmalarının yanı sıra kıyamete ilişkin yaptığı uyarılarda akıllara kazınmış durumda. Evren hakkındaki düşüncelerinin tüm dünya tarafından kabul edilmesi, yaptığı kıyamet tahminlerinin de bir o kadar önemli olduğu gerçeğini tüm dünyaya hatırlatıyor. İşte Stephen Hawking'in korkutan kıyamet tahminleri…

Stephen Hawking'in korkutan uyarıları tekrar gündemde: Dünyanın sonu işte böyle gelecek

Dünyaca ünlü Fizik dehası 'in geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmeden önce yaptığı kıyamet tahminleri tekrar gündeme geldi. Korkutan pek çok uyarıya değinen Hawking, dünyanın sonunun nasıl geleceğine ilişkin pek çok tahmin ve uyarıda bulunurken, o detay ise dünyadaki insanları korkutacak cinsten. İşte Stephen Hawking'in yaptığı o kıyamet uyarıları…

Stephen Hawking'in korkutan uyarıları tekrar gündemde: Dünyanın sonu işte böyle gelecek

Geçen yıl Mart ayında 76 yaşında hayatını kaybeden İngiliz fizik profesörü genel görelilik ve karadeliklerle ilgili araştırmalarıyla ün kazanmıştı.

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Stephen Hawking'in korkutan uyarıları tekrar gündemde: Dünyanın sonu işte böyle gelecek

Fakat Hawking sıklıkla kendi araştırma alanından çıkarak, önümüzdeki dönemlerde insanlığı bekleyen zorluklar ve varoluşsal tehditlere de dikkat çekti. Bu konulardaki açıklamaları basının manşetlerinde yer alırken bazen de tartışma yarattı.

Stephen Hawking'in korkutan uyarıları tekrar gündemde: Dünyanın sonu işte böyle gelecek

tüm yumurtaları aynı sepete koymayı doğru bulmayan bir kişi. Bu örnekteki sepet ise Dünya oluyor.

Stephen Hawking'in korkutan uyarıları tekrar gündemde: Dünyanın sonu işte böyle gelecek

Hawking on yıllardır insanlığın diğer gezegenlere kalıcı olarak yerleşmek için harekete geçmesi gerektiğini söylüyordu. Bu açıklamaları sıklıkla manşetlerde yer aldı.

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