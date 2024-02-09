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Haberler Yaşam Su şirketine 130 milyon dolarlık dudak uçuklatan ceza! Sebebi korkunç: "İnsanların karaciğerlerini zehirlemişler"
Giriş Tarihi: 09.02.2024 16:18 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 16:20

Su şirketine 130 milyon dolarlık dudak uçuklatan ceza! Sebebi korkunç: "İnsanların karaciğerlerini zehirlemişler"

ABD'nin Nevada eyaletinde mahkeme, Las Vegas menşeli şirketi, sattığı şişe sular nedeniyle karaciğer rahatsızlıkları yaşadıklarını öne süren 5 kişinin açtığı davada 130 milyon dolar tazminata mahkum etti.

AA
Su şirketine 130 milyon dolarlık dudak uçuklatan ceza! Sebebi korkunç: İnsanların karaciğerlerini zehirlemişler

Yaşanılan süreçte, büyük skandala sebep olan davada, şirkete dudak uçuklatan düzeyde bir ceza verildi.

Su şirketine 130 milyon dolarlık dudak uçuklatan ceza! Sebebi korkunç: İnsanların karaciğerlerini zehirlemişler

Clark County Bölge Mahkemesi, "Affinitylifestyles.com" adlı internet sitesinde satışa sunulan "Real Water" marka alkali suyun karaciğer rahatsızlıklarına yol açtığı iddiasıyla ilgili açılan davalara ilişkin karar verdi.

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Su şirketine 130 milyon dolarlık dudak uçuklatan ceza! Sebebi korkunç: İnsanların karaciğerlerini zehirlemişler

Suyun analizinde roket yakıtında kullanılan hidrazin kimyasalına rastlandığını açıklayan mahkeme, tüm davacılara 30 milyon doları maddi, 100 milyon doları manevi olmak üzere toplamda 130 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti.

Su şirketine 130 milyon dolarlık dudak uçuklatan ceza! Sebebi korkunç: İnsanların karaciğerlerini zehirlemişler

Avukat Will Kemp, "(Davayla) Yiyecek ve içecek üreticilerine kalite güvencesine sadık kalmaları konusunda mesaj vermek istiyoruz." dedi.

Su şirketine 130 milyon dolarlık dudak uçuklatan ceza! Sebebi korkunç: İnsanların karaciğerlerini zehirlemişler

Şirketin birinci kalite "alkali" içme suyu reklamlarıyla satışa sunduğu şişelenmiş sular, 2021 yılında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Güney Nevada Sağlık Bölgesi (SNHD) tarafından toplatılmıştı.

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