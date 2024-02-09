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Su şirketine 130 milyon dolarlık dudak uçuklatan ceza! Sebebi korkunç: "İnsanların karaciğerlerini zehirlemişler"
Giriş Tarihi: 09.02.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
16:20
Su şirketine 130 milyon dolarlık dudak uçuklatan ceza! Sebebi korkunç: "İnsanların karaciğerlerini zehirlemişler"
ABD'nin Nevada eyaletinde mahkeme, Las Vegas menşeli şirketi, sattığı şişe sular nedeniyle karaciğer rahatsızlıkları yaşadıklarını öne süren 5 kişinin açtığı davada 130 milyon dolar tazminata mahkum etti.