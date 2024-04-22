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Suçu reddetti genç kızın ses kaydı gerçeği ortaya çıkarttı! Lise müdürü öğrencisine cehennemi yaşattı
Giriş Tarihi: 22.04.2024 06:44
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
06:46
Suçu reddetti genç kızın ses kaydı gerçeği ortaya çıkarttı! Lise müdürü öğrencisine cehennemi yaşattı
Beykoz'da bulunan bir lise, müdür yardımcısının bir kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla çalkalandı. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında öğrencisini eve bırakma bahanesiyle aracına alan müdür, iddiaya göre önce laflarıyla sonra fiziksel olarak genç kıza cinsel istismarda bulundu. Aracı ormanlık alana süren müdürün elinden zor kurtulan liseli genç savcılığa koştu. Şüpheli müdür suçlamaları reddetse de genç kızın okulda kaydettiği ses kaydı gerçeği ortaya çıkardı. Şüpheli adama 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.