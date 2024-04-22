Suçu reddetti genç kızın ses kaydı gerçeği ortaya çıkarttı! Lise müdürü öğrencisine cehennemi yaşattı

EVE BIRAKMA BAHANESİYLE İSTİSMAR ETTİ

Öğretmeni olduğu için güvenerek arabaya binen Ş.E. başına geleceklerden habersizdi. Yolda giderken birden taciz içerikli konuşmalar yapmaya başlayan müdür Mehmet Y. kız öğrencisine "Beni tahrik ediyorsun, çok güzelsin" şeklinde laflar söyledi. Bu da yetmezmiş gibi genç kızın vücuduna dokunan sapık müdür, zorla liseli genç kızı öpmeye yeltendi.