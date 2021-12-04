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Haberler Yaşam Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı 4 Aralık 2021
Giriş Tarihi: 04.12.2021 10:14 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 10:14

Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı 4 Aralık 2021

Cumartesi günü İstanbul'da belli mahallelerde su kesintisi yaşanacak. İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 4 Aralık 2021 su kesinti listesini duyurdu. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Peki sular ne zaman gelecek? İSKİ 4 Aralık 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı 4 Aralık 2021

İSKİ tarafından su kesintisi programı güncel olarak duyuruldu. İlgili kurumda duyurulan güncel su kesintileri listesi ile şehir genelinde yaşanan ve yaşanacak olan planlı kesintiler önceden öğreniliyor. Bu sayede kesintinin ne zaman sona ereceğini öğrenen vatandaşlar İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek sorusuna da cevap alıyor. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi arıza listesi 4 Aralık 2021

Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı 4 Aralık 2021

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : İslambey Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 03.12.2021 21:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : 15 Temmuz Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.12.2021 09:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Rüzgarlıbahçe Mah,Soğuksu Mah,İncirköy Mah,Gümüşsuyu Mah,Acarlar Mah,Elmalı Mah,Görele Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Kavacık Terfi Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 04.12.2021 09:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Cankurtaran Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.12.2021 09:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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