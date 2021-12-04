Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı 4 Aralık 2021

SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : İslambey Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi : 03.12.2021 21:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : 15 Temmuz Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.12.2021 09:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Rüzgarlıbahçe Mah,Soğuksu Mah,İncirköy Mah,Gümüşsuyu Mah,Acarlar Mah,Elmalı Mah,Görele Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Kavacık Terfi Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 04.12.2021 09:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Cankurtaran Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.12.2021 09:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.12.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.