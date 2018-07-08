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kapalı döneminde bile rağbet görüyor

Giriş Tarihi: 08.07.2018 14:46
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kapalı döneminde bile rağbet görüyor
Sümela Manastırı kapalı döneminde bile rağbet görüyor

Türkiye'nin önemli turizm mekanlarından , restorasyon ve kaya ıslahı çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı olmasına rağmen yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

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kapalı döneminde bile rağbet görüyor
Sümela Manastırı kapalı döneminde bile rağbet görüyor

Trabzon'da Karadağ'ın eteğindeki sarp ve kayalık alana kurulu olan, misafirlerine doğa, tarih ve kültürü bir arada sunan , eşsiz manzarası ve Aya Varvara Manastırı gibi alternatifleriyle de adeta turistleri cezbediyor.

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kapalı döneminde bile rağbet görüyor
Sümela Manastırı kapalı döneminde bile rağbet görüyor

Yöreye gelen turistler, seyir terasları sayesinde hem 'nı kuş bakışı seyredebiliyor hem de Aya Varvara Manastırı'nı gezerken Sümela'nın da üç boyutlu tanıtımını izliyor.

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kapalı döneminde bile rağbet görüyor
Sümela Manastırı kapalı döneminde bile rağbet görüyor
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kapalı döneminde bile rağbet görüyor
Sümela Manastırı kapalı döneminde bile rağbet görüyor
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kapalı döneminde bile rağbet görüyor
Sümela Manastırı kapalı döneminde bile rağbet görüyor
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kapalı döneminde bile rağbet görüyor
Sümela Manastırı kapalı döneminde bile rağbet görüyor
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