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Süper hücreyle ilgili son açıklama!

Giriş Tarihi: 27.06.2018 13:06 Güncelleme Tarihi: 27.06.2018 13:14
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Süper hücreyle ilgili son açıklama!
Süper hücreyle ilgili son açıklama!

Samsun Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Kahraman: - "Süper hücre denilen fırtına cinsi aslında bütün gök gürültülü fırtınaların sadece yüzde birini oluşturur. Çok çok nadir görülür. 5-10 kilometre genişliğinde bulut yapısına sahip bir sistem. Hem dar alanlarda hem de kısa süreli görülür" - "Çapı 5 santimetreden büyük hadiselerinin hemen hemen tamamı süper hücreli fırtınalardan meydana geliyor. Diğer gök gürültülü fırtınalar da dolu oluşturabiliyor fakat yumurta büyüklüğündeki dolu tanelerini süper hücreli fırtınalar oluşturur"

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Süper hücreyle ilgili son açıklama!
Süper hücreyle ilgili son açıklama!

"Dün 'da yağışı görülmezken Çanakkale Gelibolu'da 4-5 santimetre çapındaki, Bursa Yenişenir, İnegöl, İzmit, Balıkesir'de görülen dolu yağışı süper hücreli fırtına sonucunda gerçekleşti. Marmara'nın kuzeyinde değil de güneydeki illerde bu tür yağış yaşandı. Süper hücreli fırtınalarda dolu yağışı için net olarak lokasyon belirtmek mümkün değil"

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Süper hücreyle ilgili son açıklama!
Süper hücreyle ilgili son açıklama!

Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse: - "Süper hücreli fırtına, mayıs ortasında başlayan, genelde 42 gün ve ikindi vakitlerinde yağdığı için 'kırkikindi yağmurları' olarak bilinen yağmurların bir araya gelerek daha güçlenmesiyle oluşabildiği gibi bazen de peş peşe oluşabilir. 'da 27 Temmuz 2017'de meydana gelen süper hücre yağışında bulutun çeperi 10-12 kilometre genişliğinde, kalınlığı ise 9 bin metreden daha fazlaydı. "

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Süper hücreyle ilgili son açıklama!
Süper hücreyle ilgili son açıklama!

Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Kahraman, gök gürültülü fırtınaların sadece yüzde birini oluşturan, hem dar alanlarda hem de kısa süreli görülen, çapı 5 santimetreden büyük, yumurta ebatlarında hadiselerinin yaşanmasına neden olan süper hücreli fırtınanın, dün Marmara Bölgesinin güney kesimlerinde etkisini gösterdiğini söyledi.

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Süper hücreyle ilgili son açıklama!
Süper hücreyle ilgili son açıklama!

AA muhabirinin sorularını cevaplayan Kahraman, genellikle dar alanlarda 5-10 kilometrelik bölgede sağanak şeklinde yağış bırakan bulut tipinin, gök gürültülü yağış sistemini oluşturduğunu söyledi. Süper hücre denilen fırtına cinsinin, aslında bütün gök gürültülü fırtınaların sadece yüzde biri civarında olduğunu ifade eden Kahraman, "Çok çok nadir görülür. 5-10 kilometre genişliğinde bulut yapısına sahip bir sistem. Hem dar alanlarda hem de kısa süreli görülür." diye konuştu

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Süper hücreyle ilgili son açıklama!
Süper hücreyle ilgili son açıklama!

Bunun her yıl belirli bir noktada ya da belirli bir şehir üzerinde görülecek bir sistem olmadığını dile getiren Kahraman, şöyle devam etti:

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Süper hücreyle ilgili son açıklama!
Süper hücreyle ilgili son açıklama!

"Süper hücreli fırtınaları, diğer gök gürültülü fırtınalardan ayıran özeliklerinin başında, çok organize fırtına biçimi olmasıdır. Yükselici hava hareketleri belli bir helezonik bir şekilde yükselir. Bunun olması için belli başlı rüzgar, sıcaklık koşullarının oluşması gerekiyor. Nadir görülen ama aynı zamanda en tehlikeli olan bir cins. Çünkü, bunlar özellikle karada görülen yıkıcı hortumların hemen hemen tamamından sorumlu fırtınalar. Ülkemizde de görülen zayıf deniz hortumları değil, ABD'deki yıkıcı hortumları süper hücreli fırtınalar üretir. Ama bütün süper hücreli fırtınalar hortuma neden olmaz. ABD'deki çalışmalara göre süper hücreli fırtınaların yaklaşık yüzde 20'si hortum üretiyor."

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