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Haberler Yaşam Süper Lig hakemi ile aynı ismi taşıyan adam isyan etti: Maçı o yönetiyor küfürleri ben yiyorum!
Giriş Tarihi: 30.01.2023 12:42 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 12:43

Süper Lig hakemi ile aynı ismi taşıyan adam isyan etti: Maçı o yönetiyor küfürleri ben yiyorum!

Süper Lig hakemi Yasin Kol ile aynı ismi taşıyan manav isyan etti. Maçlardan sonra sosyal medyada hakaret ve küfürlere maruz kalan adam, "Yasin Kol maçı yönetiyor, hakaretleri ben ve ailem yiyoruz" dedi. Kol, yaşadıklarını şöyle özetledi.

DHA
Süper Lig hakemi ile aynı ismi taşıyan adam isyan etti: Maçı o yönetiyor küfürleri ben yiyorum!

Süper Lig hakemi ile aynı ismi taşıyan adam isyan etti… Trabzon Sürmene'de manavlık yapan Yasin Kol, Spor Toto Süper Lig'de görev alan Trabzon bölgesi hakemlerinden Yasin Kol ile aynı adı-soyadı taşıması ve fiziksel benzerliği nedeniyle zor günler geçiriyor.

Süper Lig hakemi ile aynı ismi taşıyan adam isyan etti: Maçı o yönetiyor küfürleri ben yiyorum!

Yasin Kol, tecrübeli hakemin yönettiği maçlardan sonra sosyal medyadan farklı takım taraftarlarının tepki, hakaret ve küfürlerine maruz kalıyor.

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Süper Lig hakemi ile aynı ismi taşıyan adam isyan etti: Maçı o yönetiyor küfürleri ben yiyorum!

Yaşadıklarından etkilenen Kol, suç duyurusuyla çözüm arayarak hakaretlerin son bulmasını istediğini söyledi.

Süper Lig hakemi ile aynı ismi taşıyan adam isyan etti: Maçı o yönetiyor küfürleri ben yiyorum!

Hakem Yasin Kol'un yönettiği her maç sonrası hakaretler aldığını söyleyen manav Yasin Kol, "Hakem Yasin Kol ile uzaktan akrabayız. İsim benzerliğinden dolayı bana hakaretler, küfürler, ağır sözler kullanılıyor. 3-4 aydan beri aynı sıkıntılarla karşılaşıyorum. En son dayanamadım, gittim şikayette bulundum. Rahatsızlık duydum.

Süper Lig hakemi ile aynı ismi taşıyan adam isyan etti: Maçı o yönetiyor küfürleri ben yiyorum!

Üzülüyorum böyle durumlardan dolayı. Hakaretler ediyorlar, kaldıramıyorum. Facebook hesabımı kapattım ama bu kez Instagram'dan yazıyorlar. İsim ve soy isimlerimiz tutuyor. Bana devamlı ağza alınmayacak kelimeler söylüyorlar. Hakaret ediyorlar.

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