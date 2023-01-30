Haberler Yaşam Süper Lig hakemi ile aynı ismi taşıyan adam isyan etti: Maçı o yönetiyor küfürleri ben yiyorum!

Giriş Tarihi: 30.01.2023 12:42 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 12:43

Süper Lig hakemi ile aynı ismi taşıyan adam isyan etti: Maçı o yönetiyor küfürleri ben yiyorum!

Süper Lig hakemi Yasin Kol ile aynı ismi taşıyan manav isyan etti. Maçlardan sonra sosyal medyada hakaret ve küfürlere maruz kalan adam, "Yasin Kol maçı yönetiyor, hakaretleri ben ve ailem yiyoruz" dedi. Kol, yaşadıklarını şöyle özetledi.