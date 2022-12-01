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Giriş Tarihi: 01.12.2022 16:25 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 16:25

Süper Lig maçları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? TFF duyurdu! 2022-2023 Süper Lig fikstürü ve puan durumu

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası maçları nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e ara verildi. Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ederken Süper Lig 15. Hafta maçları ne zaman başlayacak merak ediliyor. Bu kapsamda futbolseverler, ''Süper Lig maçları ne zaman başlıyor, hangi tarihte?'' sorularına yanıt arıyor. Konu ile ilgili açıklama Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) geldi. TFF, yaptığı açıklamada 15. hafta maçlarının başlangıç tarihlerini duyurdu. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak, Dünya Kupası hangi tarihte bitecek? İşte, 2022-2023 Süper Lig fikstürü ve puan durumu ile ilgili tüm merak edilenler.

Süper Lig maçları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? TFF duyurdu! 2022-2023 Süper Lig fikstürü ve puan durumu

Süper Lig maçları ne zaman başlayacak, Dünya Kupası ne zaman bitecek soruları yanıt aramaya devam ediyor. Spor Toto Süper Lig 14. Hafta maçlarının tamamlanmasının ardından 2022 FIFA Dünya Kupası turnuvası nedeniyle araya girdi. Futbolseverler, Süper Lig'in başlayacağı tarih için araştırmalarını sürdürürken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) konuya ilişkin açıklama geldi. TFF, Süper Lig maçları için tarih verdi. Peki, Süper Lig ne zaman, 15. hafta maçları hangi tarihte başlıyor? İşte, 2022-2023 Süper Lig puan durumu ve fikstürü hakkında merak edilenler.

Süper Lig maçları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? TFF duyurdu! 2022-2023 Süper Lig fikstürü ve puan durumu

SPOR TOTO 1. 2. VE 3. LİGLER NE ZAMAN DEVAM EDECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre;

Spor Toto 1. Lig 15. hafta karşılaşmaları 25, 26, 27 ve 28 Kasım'da, TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup 17. hafta karşılaşmaları 3 ve 4 Aralık'ta, TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. Grup 15. hafta karşılaşmaları 3 ve 4 Aralık'ta oynanacak.

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Süper Lig maçları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? TFF duyurdu! 2022-2023 Süper Lig fikstürü ve puan durumu

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasıyla beraber Spor Toto Süper Lig'e ara verildi.

Spor Toto Süper Lig 14. hafta maçları kapsamında son olarak 13 Kasım günü Kayserispor - Konyaspor karşı karşıya gelmişti. Taksim'de yaşanan olaylar nedeniyle de Beşiktaş - Antalyaspor maçı ertelenmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in başlayacağı tarihi açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de sezon, Dünya Kupası maçlarının tamamlanmasının ardından 24-25 Aralık'tan itibaren oynanacak 15. hafta müsabakaları ile devam edecek.

Süper Lig maçları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? TFF duyurdu! 2022-2023 Süper Lig fikstürü ve puan durumu

2022 FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTECEK?

2022 FIFA Dünya Kupası maçları, 8 Aralık 2022 Perşembe günü TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak final müsabakası ile noktalanacak.

Süper Lig maçları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? TFF duyurdu! 2022-2023 Süper Lig fikstürü ve puan durumu

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Fenerbahçe 29

Galatasaray 27

Adana Demirspor 24

Konyaspor 24

Medipol Başakşehir 24

Yukatel Kayserispor 23

Trabzonspor 23

Beşiktaş 22

Alanyaspor 17

Gaziantep Futbol Kulübü 16

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