Süper Lig maçları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? TFF duyurdu! 2022-2023 Süper Lig fikstürü ve puan durumu

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası maçları nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e ara verildi. Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ederken Süper Lig 15. Hafta maçları ne zaman başlayacak merak ediliyor. Bu kapsamda futbolseverler, ''Süper Lig maçları ne zaman başlıyor, hangi tarihte?'' sorularına yanıt arıyor. Konu ile ilgili açıklama Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) geldi. TFF, yaptığı açıklamada 15. hafta maçlarının başlangıç tarihlerini duyurdu. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak, Dünya Kupası hangi tarihte bitecek? İşte, 2022-2023 Süper Lig fikstürü ve puan durumu ile ilgili tüm merak edilenler.