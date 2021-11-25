Gözler Süper Loto çekiliş sonuçlarında! 25 Kasım 2021 MPİ bilet sorgulama ekranı ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Gözler akşam saatleriyle beraber Süper Loto çekiliş sonuçları için gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 25 Kasım bugünkü çekilişin 21.30'da gerçekleşeceği bilinirken öte yandan geçtiğimiz çekilişte 6 bilen olmamış ikramiye devrederek 74 milyon TL'yi aşmıştı. Bu noktada "Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. 25 Kasım 2021 Süper Loto çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından kazanan numaralar Milli Piyango MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı ile öğrenilebilecek.