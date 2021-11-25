Gözler Süper Loto çekiliş sonuçlarında! 25 Kasım 2021 MPİ bilet sorgulama ekranı ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Milyonlarca şans oyunu sever akşam saatleriyle beraber gözünü MPİ TV canlı yayından naklen takip edilebilecek olan çekilişe çevirdi. Öte yandan konuyla ilgili olarak "25 Kasım 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz çekilişte kazanan numaralar 7 14 27 39 46 58 olarak açıklanmıştı. İşte MPİ bilet sorgulama ekranı ile Süper Loto çekiliş sonuçları...