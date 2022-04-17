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Haberler Yaşam Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı: Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.04.2022 17:59 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022 18:00

Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı: Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. 53 Milyonu aşkın ikramiyenin sahibi olmak isteyen binlerce kişi bu noktada gözünü Milli Piyango Tv üzerinden naklen yayınlanacak noter huzurundaki çekilişe çevirdi. Hal böyleyken "17 Nisan 2022 MPİ ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz çekilişte şanslı numaralar 1 13 19 44 49 51 olarak açıklanmıştı. İşte MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları 17 Nisan 2022 bilet sorgulama ekranı…

Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı: Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. İkramiyenin devrederek büyüdüğü şans oyununa ilgi giderek artarken öte yandan şans oyunu severler akşam saatleriyle beraber "17 Nisan 2022 MPİ ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Dev ikramiyeli çekiliş akşam saatler 21.30'u gösterdiğinde gerçekleşti. İşte Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı: Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Süper Loto çekilişi bugün saat 21:30'da gerçekleşecek. Yaklaşık 5-6 dakika süren çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sorgulama işlemlerini aşağıda yer alan link üzerinden gerçekleştirebilirsiniz...

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

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Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı: Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı: Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı: Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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