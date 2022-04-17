Haberler Yaşam Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı: Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Giriş Tarihi: 17.04.2022 17:59 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022 18:00

Süper Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı: Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. 53 Milyonu aşkın ikramiyenin sahibi olmak isteyen binlerce kişi bu noktada gözünü Milli Piyango Tv üzerinden naklen yayınlanacak noter huzurundaki çekilişe çevirdi. Hal böyleyken "17 Nisan 2022 MPİ ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz çekilişte şanslı numaralar 1 13 19 44 49 51 olarak açıklanmıştı. İşte MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları 17 Nisan 2022 bilet sorgulama ekranı…