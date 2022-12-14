Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! 13 Aralık 2022 Milli Piyango Online ile dünün Süper Loto çekiliş sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama ekranı

"Süper Loto sonuçları" her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında belirlenen kazandıran numaralarla şans oyunu severlere duyuruluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişinde 6 şanslı numarayı doğru tahmin etmek ve 26 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler şanslı numaralarla Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak adına 13 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile 13 Aralık Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ve günün kazandıran numaraları.