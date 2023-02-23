Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı! 23 Şubat 2023 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgula

Giriş Tarihi: 23.02.2023 21:30 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 21:31

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi. Perşembe günkü çekiliş sona ererken bayi ve online sistem üzerinden bilet dolduran şans oyunu tutkunları "23 Şubat 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Milli Piyango Online ile MPİ 23 Şubat Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar...