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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı! 23 Şubat 2023 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgula
Giriş Tarihi: 23.02.2023 21:30 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 21:31

Süper Loto sonuçları açıklandı! 23 Şubat 2023 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgula

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi. Perşembe günkü çekiliş sona ererken bayi ve online sistem üzerinden bilet dolduran şans oyunu tutkunları "23 Şubat 2023 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Milli Piyango Online ile MPİ 23 Şubat Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar...

Süper Loto sonuçları açıklandı! 23 Şubat 2023 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgula

Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 23 Şubat bugün noter huzurunda gerçekleşen haftanın ikinci çekilişinde kazandıran rakamlar belli oldu. Bu noktada bilet sahipleri "Bugünkü Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl ve nereden yapılır?" sorularını gündeme taşıdı. Devreden büyük ikramiye 2 milyon TL'yi geçerken gözler MPİ canlı yayınına çevrildi. İşte Milli Piyango Online ile MPİ 23 Şubat 2023 Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar...

Süper Loto sonuçları açıklandı! 23 Şubat 2023 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgula

23 ŞUBAT 2023 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi, 23 Şubat 2023 Perşembe yani bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi.

Yaklaşık 5-6 dakika süren çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sorgulama işlemleri "millipiyangoonline.com" adresinde ve aşağıda yer alan linkten yapılabilecek. Şanslı numaraları öğrenmek için:

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SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

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Süper Loto sonuçları açıklandı! 23 Şubat 2023 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgula

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları açıklandı! 23 Şubat 2023 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgula

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Süper Loto sonuçları açıklandı! 23 Şubat 2023 Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgula

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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