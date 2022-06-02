Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 2 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Giriş Tarihi: 02.06.2022 19:15 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 19:15

"Süper Loto sonuçları" her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişi ile belirlenen şanslı numaralarla şans oyunu severlere ilan ediliyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan bugünkü MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden ve MPİ bayilerine giderek kupon doldurmaları sonrasında katılanlar 18 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için MPİ büyük ikramiye sorgulama yapmak amacıyla Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile 2 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.