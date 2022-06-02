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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 2 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 02.06.2022 19:15 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 19:15

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 2 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişi ile belirlenen şanslı numaralarla şans oyunu severlere ilan ediliyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan bugünkü MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden ve MPİ bayilerine giderek kupon doldurmaları sonrasında katılanlar 18 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için MPİ büyük ikramiye sorgulama yapmak amacıyla Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile 2 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 2 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her haftanın 3 günü yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaraları belirlenen MPİ Süper Loto sonuçları, bugün bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için kupon dolduran şans oyunu severler Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden 18 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye tutarını kazanıp kazanmadıklarını öğrenmeye çalışıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (2 HAZİRAN)

Süper Loto çekiliş sonuçları ve 2 Haziran MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 2 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 2 Haziran Süper Loto sonuçları

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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 2 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 2 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 2 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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