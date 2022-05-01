Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 1 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Giriş Tarihi: 01.05.2022 21:47 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 21:47

Milli Piyango Online ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişi ile şanslı numaraları belirlenerek duyurulan MPİ Süper Loto sonuçları bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edildi. Peş peşe gelen devirlerle 68 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla kupon dolduranlar kazandıran numaralarla büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 1 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.