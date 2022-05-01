Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 1 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 01.05.2022 21:47 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 21:47

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 1 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango Online ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişi ile şanslı numaraları belirlenerek duyurulan MPİ Süper Loto sonuçları bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edildi. Peş peşe gelen devirlerle 68 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online ile MPİ bayileri aracılığıyla kupon dolduranlar kazandıran numaralarla büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 1 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 1 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla haftalık düzende 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. 6 şanslı numarayı doğru bilenlerin 68 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olacağı Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden doldurdukları kuponlar aracılığıyla dahil olanlar MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (1 MAYIS)

Süper Loto çekiliş sonuçları ve 1 Mayıs MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 1 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 1 Mayıs Süper Loto sonuçları : 22 - 55 - 15 - 39 - 54 - 33

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;


SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 1 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 1 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 1 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

SON DAKİKA