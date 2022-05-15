6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye tutarı kazandığı ve her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişle kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Süper Loto sonuçları" bugün şanslı numaralarla bir kez daha ilan edildi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler yoğun şekilde Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango Online ile 15 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama.