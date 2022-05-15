"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla yapılan MP TV canlı yayınıyla bugün belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. 2 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyen şans oyunu severler Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ve MPİ bayilerinin yolunu tutarak oyunu oynayanlar kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (15 MAYIS)

Süper Loto sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;