Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 15 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 15.05.2022 22:33 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 22:33

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 15 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye tutarı kazandığı ve her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişle kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Süper Loto sonuçları" bugün şanslı numaralarla bir kez daha ilan edildi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online ile MPİ bayileri üzerinden kupon dolduran şans oyunu severler yoğun şekilde Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango Online ile 15 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama.

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 15 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla yapılan MP TV canlı yayınıyla bugün belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. 2 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyen şans oyunu severler Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ve MPİ bayilerinin yolunu tutarak oyunu oynayanlar kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (15 MAYIS)

Süper Loto sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 15 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 15 Mayıs Süper Loto sonuçları


SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 15 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 15 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 15 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

SON DAKİKA