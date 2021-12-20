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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 19 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 20.12.2021 09:14 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 09:14

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 19 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaraları belirlenen MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişinde belirlenen şanslı numaraları Milli Piyango Online üzerinden öğrenmek ve büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyenler "19 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Milli Piyango Online ile 19 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ sorgulama sayfası detayları.

“Süper Loto sonuçları” açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 19 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama

"Süper Loto sonuçları" her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı çekilişi sonucunda belirlenerek kazandıran numaraları şans oyunu severlere bir kez daha duyuruldu. 6 şanslı numarayı doğru tahmin etmek ve büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyerek Milli Piyango Online üzerinde ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "19 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya başladı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (19 ARALIK)

Milli Piyango Online ile 19 Aralık MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ büyük ikramiye sorgulama ekranı detayları şöyle;

“Süper Loto sonuçları” açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 19 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 16 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları: 15 - 28 - 16 - 53 - 8 - 30

Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
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“Süper Loto sonuçları” açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 19 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
“Süper Loto sonuçları” açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 19 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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