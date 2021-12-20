"Süper Loto sonuçları" her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı çekilişi sonucunda belirlenerek kazandıran numaraları şans oyunu severlere bir kez daha duyuruldu. 6 şanslı numarayı doğru tahmin etmek ve büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyerek Milli Piyango Online üzerinde ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "19 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya başladı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (19 ARALIK)

Milli Piyango Online ile 19 Aralık MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ büyük ikramiye sorgulama ekranı detayları şöyle;