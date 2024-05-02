Haberler
Yaşam
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 👉Milli Piyango Online ile 2 Mayıs 2024 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 02.05.2024 22:02
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
22:02
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 👉Milli Piyango Online ile 2 Mayıs 2024 Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı!
Süper Loto 2 Mayıs 2024 Perşembe sonuçları gündemde. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç defa yapılan çekilişin ikincisi bugün gerçekleşti. Kazandıran rakamlar MP youtube hesabından canlı çekiliş ile duyurdu. Büyük ikramiyenin 71 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyununu severler tarafından sorgulanıyor. İşte, 2 Mayıs 2024 Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı!