"Süper Loto sonuçları" her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında çekilen şanslı numaralarla bir kez daha belli oldu. Bu haftanın son çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduran ve büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyenler şans oyunu severler "12 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (12 ARALIK)

Milli Piyango Online ile 12 Aralık Süper Loto sonuçları ile MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;