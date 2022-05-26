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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 26 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 26.05.2022 00:00 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 00:00

Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 26 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları belirlenen "Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden dijital olarak ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduranlar "Süper Loto sonuçları belli oldu mu?" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 26 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası ve tüm detaylar.

Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 26 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

"Süper Loto sonuçlar" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi üzerinden duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı yayını üzerinden belirlenen şanslı numaraları öğrenmek isteyenler yoğun şekilde "Süper Loto sonuçları belli oldu mu?" şeklindeki sorular aracılığıyla bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (26 MAYIS)

Süper Loto sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye sorgulama ekranı detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 26 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 26 Mayıs Süper Loto sonuçları


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Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 26 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 26 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 26 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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