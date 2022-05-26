Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları belirlenen "Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden dijital olarak ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduranlar "Süper Loto sonuçları belli oldu mu?" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 26 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama sayfası ve tüm detaylar.