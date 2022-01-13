Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günü yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaraları belirlenen "13 Ocak MPİ Süper Loto sonuçları" bir kez daha şans oyunu severlere ilan edilecek. Bugünkü (13 Ocak 2022) MP TV canlı çekilişi için Millim Piyango Online üzerinden oyunu oynamalarının ardından büyük ikramiye kazandıran numaraları öğrenmek amacıyla "13 MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (13 OCAK)

Milli Piyango Online ile 13 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;