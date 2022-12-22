Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları SORGULAMA: Milli Piyango Online ile 22 Aralık 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 22.12.2022 18:10 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 18:11

Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftanın üç günü Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında gerçekleşmeye devam ediyor. Haftanın ikinci çekilişi 22 Aralık Perşembe akşamı noter huzurunda yapılacak. MP TV canlı yayında kazandıran numaralar tek tek şans oyunu severlere duyurulacak. Büyük ikramiyesi 35 milyon TL'yi aşan çekilişe katılanlar, Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı için araştırmalarına başladı. Peki, MPİ bilet sorgulama sayfası ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, 22 Aralık 2022 tarihli Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı.