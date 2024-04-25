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Haberler Yaşam SÜPER LOTO SONUÇLARI tıkla-sorgula | Milli Piyango Online ile 25 Nisan Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI!
Giriş Tarihi: 25.04.2024 21:31 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 21:36

SÜPER LOTO SONUÇLARI tıkla-sorgula | Milli Piyango Online ile 25 Nisan Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI!

Milli Piyango Online tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe, Pazar ilan edilen sonuçlar haftanın ikinci Süper Loto çekilişi bu akşam belli oluyor. Büyük ikramiye sonucu için geri sayım devam ederken MPİ bilet ekranı bilet sahipleri tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Şans oyunu severler heyecanla sonuçları bekliyor. Peki, çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir, nereden bakılır? İşte, 25 Nisan2024 Çılgın Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO SONUÇLARI tıkla-sorgula | Milli Piyango Online ile 25 Nisan Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI!

Haftanın ikinci gününde ilk büyük ikramiye çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 25 Nisan 2024 tarihli çekiliş sonuçları için şans oyunu severler hayallerine kavuşmayı bekliyor. Bugünün talihli rakamları MP TV ekranı ile canlı yayında belli olacak. 25 Nisan 2024 Pazartesi Süper Lotu sonuç sorgulama

SÜPER LOTO SONUÇLARI tıkla-sorgula | Milli Piyango Online ile 25 Nisan Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI!

25 NİSAN SÜPERLOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI!

25 Nisan Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı. MPİ canlı yayın ekranında gerçekleştirildi.

İşte kazanan numaralar:

42-32-25-31-36-8

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SÜPER LOTO SONUÇLARI tıkla-sorgula | Milli Piyango Online ile 25 Nisan Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI!

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

SÜPER LOTO SONUÇLARI tıkla-sorgula | Milli Piyango Online ile 25 Nisan Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI!

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI tıkla-sorgula | Milli Piyango Online ile 25 Nisan Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI!

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

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