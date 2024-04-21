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Haberler Yaşam Suphiye Orancı’nın aşk yaşadığı Erol kim? Duygu Nebioğlu'na gelen ihbar mesajı kafaları karıştırdı!
Giriş Tarihi: 21.04.2024 14:19 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 14:19

Suphiye Orancı’nın aşk yaşadığı Erol kim? Duygu Nebioğlu'na gelen ihbar mesajı kafaları karıştırdı!

Türkiye'nin konuştuğu isim Suphiye Orancı, evlilik dışı ilişkiden 4 kız çocuğu dünyaya getirdi. Bunların ikisinin babası Metin Akpınar, diğerlerinin ise farklı isimlerdi! Kızlarından Dilara Gülatan, Orancı'nın iddiası sonrası gazeteci Uğur Dündar'a babalık davası açarken, Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. 4 kız çocuğunun da nüfusta baba adının 'Erol' olması dikkat çekti. Programa katılan bir izleyici, "Suphiye'nin Erol isimli adamdan bir oğlu vardı" dedi! Duygu Nebioğlu'na sosyal medyadan gelen ihbar mesajı ise tartışmaları alevlendirdi: Erol'un Balmumcu'da restoranı Bebek'te dairesi vardı!

Suphiye Orancı’nın aşk yaşadığı Erol kim? Duygu Nebioğlu’na gelen ihbar mesajı kafaları karıştırdı!

Türkiye, oyuncu Metin Akpınar ile gazeteci Uğur Dündar'ın adının karıştığı evlilik dışı ilişki ağıyla sarsıldı. 1987 yılında Suphiye Orancı ile evlilik dışı aşk yaşayan Metin Akpınar'ın Duygu ve Sevgi Nebioğlu isminde ikiz kızları olduğu ortaya çıktı.

Suphiye Orancı’nın aşk yaşadığı Erol kim? Duygu Nebioğlu’na gelen ihbar mesajı kafaları karıştırdı!

"BABAN GAZETECİ UĞUR DÜNDAR"

Annesi Suphiye Orancı'nın "Baban gazeteci Uğur Dündar" itirafı sonrası soluğu mahkemede alan Gülatan, Dündar'a babalık davası açtı. İlk yapılan DNA testi sonucu olumsuz yanıt alan Gülatan, rapora itiraz başvurusu yaptı.

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Suphiye Orancı’nın aşk yaşadığı Erol kim? Duygu Nebioğlu’na gelen ihbar mesajı kafaları karıştırdı!

Duygu Nebioğlu verdiği hukuk mücadelesi ile Akpınar'ın babası olduğunu kanıtladı. Akpınar'ın nüfusuna aldığı Nebioğlu, SABAH'a verdiği röportajda ablası Dilara Gülatan'ın babasının da ünlü bir isim olduğunu açıkladı.

Suphiye Orancı’nın aşk yaşadığı Erol kim? Duygu Nebioğlu’na gelen ihbar mesajı kafaları karıştırdı!

ALMANYA'DA YAŞIYOR, İKİ KIZI VAR!

Duygu Nebioğlu ise en son 2010 yılında görüştüğü annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Milyonların nefesini tutup takip ettiği canlı yayında ortaya atılan iddialar herkesi şoka uğrattı. Öyle ki şu anda Almanya'da yaşadığı öğrenilen Suphiye Orancı'nın iki kızının olduğu ve 2016'da yılında eşinden boşandığı bilgisine ulaşıldı.

Suphiye Orancı’nın aşk yaşadığı Erol kim? Duygu Nebioğlu’na gelen ihbar mesajı kafaları karıştırdı!

BABA İSİMLERİ NEDEN EROL?

Türkiye'nin konuştuğu olayda en ilginç detay ise evlilik dışı dünyaya gelen 4 kız kardeşin de nüfustaki baba adının 'Erol' olmasıydı. Konuyla ilgili canlı yayına katılan ve Suphiye'nin çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen bir izleyici, Duygu Nebioğlu'nu şoke eden iddia ortaya attı.

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