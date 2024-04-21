Suphiye Orancı’nın aşk yaşadığı Erol kim? Duygu Nebioğlu’na gelen ihbar mesajı kafaları karıştırdı!

ALMANYA'DA YAŞIYOR, İKİ KIZI VAR!

Duygu Nebioğlu ise en son 2010 yılında görüştüğü annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Milyonların nefesini tutup takip ettiği canlı yayında ortaya atılan iddialar herkesi şoka uğrattı. Öyle ki şu anda Almanya'da yaşadığı öğrenilen Suphiye Orancı'nın iki kızının olduğu ve 2016'da yılında eşinden boşandığı bilgisine ulaşıldı.