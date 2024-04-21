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Suphiye Orancı’nın aşk yaşadığı Erol kim? Duygu Nebioğlu'na gelen ihbar mesajı kafaları karıştırdı!
Giriş Tarihi: 21.04.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
14:19
Suphiye Orancı’nın aşk yaşadığı Erol kim? Duygu Nebioğlu'na gelen ihbar mesajı kafaları karıştırdı!
Türkiye'nin konuştuğu isim Suphiye Orancı, evlilik dışı ilişkiden 4 kız çocuğu dünyaya getirdi. Bunların ikisinin babası Metin Akpınar, diğerlerinin ise farklı isimlerdi! Kızlarından Dilara Gülatan, Orancı'nın iddiası sonrası gazeteci Uğur Dündar'a babalık davası açarken, Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. 4 kız çocuğunun da nüfusta baba adının 'Erol' olması dikkat çekti. Programa katılan bir izleyici, "Suphiye'nin Erol isimli adamdan bir oğlu vardı" dedi! Duygu Nebioğlu'na sosyal medyadan gelen ihbar mesajı ise tartışmaları alevlendirdi: Erol'un Balmumcu'da restoranı Bebek'te dairesi vardı!