“Suriyeliler” araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Sosyoloji Bölümü tarafından kent genelinde yapılan Suriyeli araştırması, Göç Enstitüsü tarafından kitap haline getirildi. Rektör Prof. Dr. Ali Gür, 'Araştırmamız, toplumda Suriyeli misafirlerimizin ülkelerine dönme düşünceleri ve suç sayısını artırdıkları gibi birçok mesnetsiz iddiayla ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı' dedi. Konu ile ilgili olarak basın toplantısı düzenleyen Rektör Gür, Gaziantep Üniversitesi'nin 'İlklerin Üniversitesi' olmaya devam ettiğini ifade ederek, üniversite olarak Suriye'den göç eden gençlerin eğitimlerinin devamı için örnek adımlar attıklarını söyledi. Gür, '2 bin 142 Suriyeli gence eğitim kapılarını açan Gaziantep Üniversitesi, bu defa da Türkiye'nin yurt dışındaki ilk üniversite bölümü olarak Cerablus Meslek Yüksek Okulu'nda eğitime başladı. Beş bölümde 150 Suriyeli gencin eğitim gördüğü GAÜN Cerablus Meslek Yüksek Okulu'na önümüzdeki yıllarda ön lisans düzeyinde yeni bölümlerin açılmasını planlıyoruz.' dedi. Araştırma hakkında bilgiler veren Rektör Ali Gür, halk arasında Suriyeli göçmenler hakkında bilinen bilgilerin yanlış olduğunun ortaya çıktığını ifade etti. Gaziantep'teki 190 mahallede oturan 129 hanenin, bin 824 bireyiyle yüz yüze görüşülüp kendilerine 79 soru yöneltildiğini kaydetti. İşte o araştırmadaki sorulara verilen cevaplar: Son dönemde en çok tartışılan ve merak edilen sonuçların başında Türkiye'deki Suriyelilerin geleceği var. Araştırmada, Gaziantep'teki Suriyelilere ülkelerine dönme niyetleri sorulmuş ve yüzde 56'sı uygun şartlar oluştuğunda dönme niyetinde olduklarını beyan etmiş, yüzde 13'lük bir bölümü ise başka bir ülkeye gitme yolunda görüş bildirmiştir. Ankete katılanlardan sadece yüzde 3.6'sı Türk vatandaşlığı aldığını, yüzde 9'u başvuru sürecinin devam ettiğini beyan ederken yüzde 35.9'u ise kesinlikle vatandaşlık başvurusu yapmayı düşünmediğini söylediler.