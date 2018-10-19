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“Suriyeliler” araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 19.10.2018 17:31 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 17:41
“Suriyeliler” araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı

(GAÜN), Sosyoloji Bölümü tarafından kent genelinde yapılan Suriyeli araştırması, tarafından kitap haline getirildi.

“Suriyeliler” araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı

Rektör Prof. Dr. Ali Gür, "Araştırmamız, toplumda Suriyeli misafirlerimizin ülkelerine dönme düşünceleri ve suç sayısını artırdıkları gibi birçok mesnetsiz iddiayla ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı" dedi.

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“Suriyeliler” araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı

Konu ile ilgili olarak basın toplantısı düzenleyen Rektör Gür, 'nin 'İlklerin Üniversitesi' olmaya devam ettiğini ifade ederek, üniversite olarak Suriye'den göç eden gençlerin eğitimlerinin devamı için örnek adımlar attıklarını söyledi.

“Suriyeliler” araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı

Gür, "2 bin 142 Suriyeli gence eğitim kapılarını açan , bu defa da 'nin yurt dışındaki ilk üniversite bölümü olarak Cerablus Meslek Yüksek Okulu'nda eğitime başladı. Beş bölümde 150 Suriyeli gencin eğitim gördüğü GAÜN Cerablus Meslek Yüksek Okulu'na önümüzdeki yıllarda ön lisans düzeyinde yeni bölümlerin açılmasını planlıyoruz." dedi.

“Suriyeliler” araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı

Araştırma hakkında bilgiler veren Rektör , halk arasında Suriyeli göçmenler hakkında bilinen bilgilerin yanlış olduğunun ortaya çıktığını ifade etti. 'teki 190 mahallede oturan 129 hanenin, bin 824 bireyiyle yüz yüze görüşülüp kendilerine 79 soru yöneltildiğini kaydetti.

“Suriyeliler” araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı

İşte o araştırmadaki sorulara verilen cevaplar:
Son dönemde en çok tartışılan ve merak edilen sonuçların başında 'deki geleceği var. Araştırmada, 'teki Suriyelilere ülkelerine dönme niyetleri sorulmuş ve yüzde 56'sı uygun şartlar oluştuğunda dönme niyetinde olduklarını beyan etmiş, yüzde 13'lük bir bölümü ise başka bir ülkeye gitme yolunda görüş bildirmiştir.

“Suriyeliler” araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı

Ankete katılanlardan sadece yüzde 3.6'sı Türk vatandaşlığı aldığını, yüzde 9'u başvuru sürecinin devam ettiğini beyan ederken yüzde 35.9'u ise kesinlikle vatandaşlık başvurusu yapmayı düşünmediğini söylediler.

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