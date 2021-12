Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimler oldu? Ünlüler-Gönüllüler All Star kadrosu!

TV 8 ekranlarına her yıl yeni sezonu ile gelen Survivor yarışmacıları, Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. 2022 All Star kadrosu Ünlüler ve Gönüllüler takımlarından oluşacak. Heyecan, açlık, mücadele gibi kavramların yer aldığı yarışmada yarışmacılar, parkurlarda birinci olabilmek adına savaşacak. Adem Kılıçcı, Avatar Atakan, Furkan Kızılay, Merve Aydın, Nagihan Karadere gibi isimlerin yer aldığı Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Ünlüler-Gönüllüler All Star kadrosu!