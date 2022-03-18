Haberler Yaşam Survivor 2022’de yeni bir diskalifiye şoku! Programdan önce abi-kardeş gibiydiler, birbirlerine girdiler…

Giriş Tarihi: 18.03.2022 10:57 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 12:45

Survivor 2022’de yeni bir diskalifiye şoku! Programdan önce abi-kardeş gibiydiler, birbirlerine girdiler…

Survivor 2022 All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Hızlı eleme sistemine geçilen programda haftada iki yarışmacı Survivor olma hayallerine veda ederken, birleşme partisine ise oldukça kısa bir süre kaldı. Son yapılan konseyde ise elenen isim Berna Keklikler oldu. Bugün ise sosyal medyada ortaya atılan iddia ortalığı bir hayli karıştırdı. Yarışmanın iki önemli ismi yeni bölüm fragmanında oldukça şiddetli bir tartışmaya tutulurken, bu isimlerden birinin diskalifiye olacağı belirtildi. İşte Survivor 2022'de diskalifiye olacağı iddia edilen o isim;