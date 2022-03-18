Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Survivor 2022’de yeni bir diskalifiye şoku! Programdan önce abi-kardeş gibiydiler, birbirlerine girdiler…
Giriş Tarihi: 18.03.2022 10:57 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 12:45

Survivor 2022’de yeni bir diskalifiye şoku! Programdan önce abi-kardeş gibiydiler, birbirlerine girdiler…

Survivor 2022 All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Hızlı eleme sistemine geçilen programda haftada iki yarışmacı Survivor olma hayallerine veda ederken, birleşme partisine ise oldukça kısa bir süre kaldı. Son yapılan konseyde ise elenen isim Berna Keklikler oldu. Bugün ise sosyal medyada ortaya atılan iddia ortalığı bir hayli karıştırdı. Yarışmanın iki önemli ismi yeni bölüm fragmanında oldukça şiddetli bir tartışmaya tutulurken, bu isimlerden birinin diskalifiye olacağı belirtildi. İşte Survivor 2022'de diskalifiye olacağı iddia edilen o isim;

Survivor 2022’de yeni bir diskalifiye şoku! Programdan önce abi-kardeş gibiydiler, birbirlerine girdiler…

Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2022'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftada iki yarışmacı Survivor olma hayallerine veda ederken, son yapılan elemede adaya veda eden isim Berna Keklikler oldu. Öte yandan bugün yayınlanacak bölüm öncesinde şoke eden bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre yarışmanın önemli bir isminin diskalifiye olması söz konusu. İşte konuya ilişkin detaylar;

Survivor 2022’de yeni bir diskalifiye şoku! Programdan önce abi-kardeş gibiydiler, birbirlerine girdiler…

Survivor 2022 All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Hızlı eleme sistemine geçilen yarışmada haftada iki eleme yapılıyor. Birleşme partisine oldukça kısa bir süre kalırken, yarışmacılar varını yoğunu parkurlara ve oyunlara veriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor 2022’de yeni bir diskalifiye şoku! Programdan önce abi-kardeş gibiydiler, birbirlerine girdiler…

Son yapılan elemede Berna ve Evrim 7-7'ye bir şekilde eşit oy alınca iki isimde eleme adayı oldu.

Survivor 2022’de yeni bir diskalifiye şoku! Programdan önce abi-kardeş gibiydiler, birbirlerine girdiler…

Barış, Mert, Adem, Evrim ve Berna'nın bulunduğu potadan elenen isim ise Berna Keklikler oldu.

Survivor 2022’de yeni bir diskalifiye şoku! Programdan önce abi-kardeş gibiydiler, birbirlerine girdiler…

Son bölümde ise Acun Ilıcalı-İrem Kanan ikilisi Mert-Hikmet ikilisi ile voleybol mücadelesi verdi. Başa baş geçen mücadeleyi ise kazanan taraf 3-2'lik skorla Acun Medya oldu.

SON DAKİKA