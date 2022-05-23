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Haberler Yaşam ŞOK İSİM! Survivor'da kim elendi, eleme adayı hangi yarışmacı oldu? Survivor 4. eleme adayı dokunulmazlık oyunu ile belli oluyor!
Giriş Tarihi: 23.05.2022 23:59 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 23:59

ŞOK İSİM! Survivor'da kim elendi, eleme adayı hangi yarışmacı oldu? Survivor 4. eleme adayı dokunulmazlık oyunu ile belli oluyor!

Survivor All Star 2022 sezonunda eleme adayı için dokunulmazlık oyunu mücadelesi başladı. Haftanın dördüncü dokunulmazlığında tansiyon her geçen dakika giderek artarken binlerce kişi "Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve kim elendi?" soruları yanıt aramaya başladı. Daha önce oynanan oyunlar sonucunda Berkan, Ayşe ve Hikmet potaya çıkan isimlerden olmuştu. Peki, 23 Mayıs bugün Survivor'da kim elendi, eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte yarışmada heyecan dolu mücadelenin ayrıntıları...

ŞOK İSİM! Survivor’da kim elendi, eleme adayı hangi yarışmacı oldu? Survivor 4. eleme adayı dokunulmazlık oyunu ile belli oluyor!

Survivor eleme adayı için nefesler tutuldu. Haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımı parkurda kıran kırana bir mücadele sergiliyor. Öte yandan "Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve kim elendi?" soruları yanıt aramaya başladı. 23 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanan bölümü kaçıranlar ve yarışmayı sıkı takip eden vatandaşlar bu noktada gelişmeleri araştırıyor. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve kim elendi? İşte 23 Mayıs tarihli bölümden detaylar...

ŞOK İSİM! Survivor’da kim elendi, eleme adayı hangi yarışmacı oldu? Survivor 4. eleme adayı dokunulmazlık oyunu ile belli oluyor!

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

Henüz Survivor 4. dokunulmazlık mücadelesini gönüllüler kazandı. Ardından konsey sonrası 4. aday takım arkadaşlarının oylarıyla Sude oldu.

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ŞOK İSİM! Survivor’da kim elendi, eleme adayı hangi yarışmacı oldu? Survivor 4. eleme adayı dokunulmazlık oyunu ile belli oluyor!

SURVIVOR'DA BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor All Star 2022'de haftanın ilk eleme adayı Gönüllüler takımından Berkan olurken; haftanın 2. eleme adayı ise Ayşe olarak belirlenmişti.

Ardından ise 3. dokunulmazlığı da kaybeden gönüllüler 3. aday olarak Hikmet'i seçti.

4. eleme adayı Sude oldu.

ANIL'DAN OGEDAY'A 'TAKLİTÇİ' BENZETMESİ

Anıl, Hikmet karşısında oyunu kaybettikten sonra bench'teki Ogeday ile tartışma yaşadı. Ogeday oyun sonunda, ''Anıl bizden hala" sözlerini sarf edince Anıl da ''Ogeday küçük Atakan olmuşsun. Böyle konuşmalar...Onun sözleri onun konuşmaları" dedi. Ogeday ise "Nasıl konuşmalar?" olduğununa dair Anıl'a soru yöneltti

ŞOK İSİM! Survivor’da kim elendi, eleme adayı hangi yarışmacı oldu? Survivor 4. eleme adayı dokunulmazlık oyunu ile belli oluyor!

"KAYBETMEYİ BİL"

Ogeday'ın "Bu yarışmadaki tek sinirli kişi sensin Anıl" sözlerine karşılık Anıl, "Ben seni sivilde de tanıyorum Ogeday, sen böyle değilsin" ifadelerini kullandı. Tartışmaya, ''Kaybetmeyi bil. Ayşe'yi kaç kere azarladın, bench'te kaç kişiyi azarladın. Sonra da gidip herkesten özür diliyorsun" sözleri ile Ogeday son verdi.

Ogeday ile oyuna çıkan Anıl, kazandığı sayının ardından ''Şimdi anladın mı kardeş o kırmızı takımdakinin kim olduğunu!'' diyerek Ogeday'ı işaret etti.

ŞOK İSİM! Survivor’da kim elendi, eleme adayı hangi yarışmacı oldu? Survivor 4. eleme adayı dokunulmazlık oyunu ile belli oluyor!

SURVİVOR KIRMIZI VE MAVİ TAKIM

ÜNLÜLER

Adem

Sude

Sema

Anıl

Batuhan

Ayşe

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