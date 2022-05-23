Survivor All Star 2022 sezonunda eleme adayı için dokunulmazlık oyunu mücadelesi başladı. Haftanın dördüncü dokunulmazlığında tansiyon her geçen dakika giderek artarken binlerce kişi "Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve kim elendi?" soruları yanıt aramaya başladı. Daha önce oynanan oyunlar sonucunda Berkan, Ayşe ve Hikmet potaya çıkan isimlerden olmuştu. Peki, 23 Mayıs bugün Survivor'da kim elendi, eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte yarışmada heyecan dolu mücadelenin ayrıntıları...