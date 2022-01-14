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Haberler Yaşam Survivor Barış sakatlandı, acı içinde kıvrandı! Survivor All Star’a Barış Murat Yağcı şoku! Sağlık durumu...
Giriş Tarihi: 14.01.2022 08:05 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 08:06

Survivor Barış sakatlandı, acı içinde kıvrandı! Survivor All Star’a Barış Murat Yağcı şoku! Sağlık durumu...

15 Ocak Cumartesi akşamı yeni sezon ilk bölüm ile TV 8 ekranlarına gelecek olan Survivor All Star için geri sayım başladı. Büyük bir mücadeleye adım atan Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacılarının yer aldığı ilk tanıtım fragmanı da yayınlandı. Fragmanda ise Ünlüler takımında yer alan Barış Murat Yağcı'nın sakatlandığı görüntüsü şoke ederken daha ilk bölümden Survivor Barış'ın akıbeti merak konusu oldu. Arkadaşları yanına koşarken Survivor Barış'ın acı içinde kıvrandığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Peki; Survivor Barış Murat Yağcı'nın sağlık durumu nasıl, yarışmaya devam edebilecek mi? İşte son gelişmeler!

Survivor All Star’a Barış Murat Yağcı şoku! Survivor Barış sakatlandı, acı içinde kıvrandı! İlk tanıtım fragmanında şok detay!

Survivor All Star 2022 heyecanı 15 Ocak Cumartesi akşamı başlıyor. Programın hayranları Survivor yeni sezonu merakla beklerken ilk tanıtım fragmanı da yayınlandı. Fragmana Survivor Barış'ın sakatlandığı anlar damgasını vururken daha ilk bölümden yarışmacının akıbeti merak edilmeye başlandı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan Survivor Barış'ın sakatlandığı sahne sonrası yarışmacının sağlık durumu 15 Ocak Cumartesi günü ilk bölümde ekrana gelmiş olacak. İşte Survivor Barış'ın o görüntüleri!

Survivor All Star’a Barış Murat Yağcı şoku! Survivor Barış sakatlandı, acı içinde kıvrandı! İlk tanıtım fragmanında şok detay!

SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI SAKATLANDI!

15 Ocak Cumartesi akşamı TV 8 ekranlarına yeni sezon ilk bölüm ile gelecek olan Survivor All Star 2022 için heyecan dorukta. Survivor yeni sezondan tanıtım fragmanı da yayınlandı. Fragmanda; Barış Murat Yağcı'nın oyun esnasında sakatlandığı görüntüleri dikkatleri çekerken arkadaşları yanına koşuyor. Survivor Barış'a ne olduğu ise ilk bölümde belli olacak.

İşte Survivor All Star 2022'nin ilk bölüm tanıtımı! | Video

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Survivor All Star’a Barış Murat Yağcı şoku! Survivor Barış sakatlandı, acı içinde kıvrandı! İlk tanıtım fragmanında şok detay!

SURVİVOR ÜNLÜLER

Survivor 2022 ünlüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Adem Kılıçcı

Çağan Atakan Arslan

Furkan Kızılay

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı

Batuhan Karacakaya

Aycan Yanaç

Elif Gören

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

Birsen Bekgöz

Survivor All Star’a Barış Murat Yağcı şoku! Survivor Barış sakatlandı, acı içinde kıvrandı! İlk tanıtım fragmanında şok detay!

SURVİVOR 2022 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Survivor 2022 gönüllüler kadrosu içerisinde şu isimler yer alıyor;

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Anıl Berk Baki

Hikmet Tuğsuz

Ardahan Uzkanbaş

Berkan Karabulut

Yasin Obuz

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Sude Burcu

Seda Aydemir

Evrim Keklik

Yağmur Bandana

Survivor All Star’a Barış Murat Yağcı şoku! Survivor Barış sakatlandı, acı içinde kıvrandı! İlk tanıtım fragmanında şok detay!
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