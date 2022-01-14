15 Ocak Cumartesi akşamı yeni sezon ilk bölüm ile TV 8 ekranlarına gelecek olan Survivor All Star için geri sayım başladı. Büyük bir mücadeleye adım atan Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacılarının yer aldığı ilk tanıtım fragmanı da yayınlandı. Fragmanda ise Ünlüler takımında yer alan Barış Murat Yağcı'nın sakatlandığı görüntüsü şoke ederken daha ilk bölümden Survivor Barış'ın akıbeti merak konusu oldu. Arkadaşları yanına koşarken Survivor Barış'ın acı içinde kıvrandığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Peki; Survivor Barış Murat Yağcı'nın sağlık durumu nasıl, yarışmaya devam edebilecek mi? İşte son gelişmeler!