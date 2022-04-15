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Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyunu ile haftanın ilk eleme adayı belli oluyor!
Giriş Tarihi: 15.04.2022 22:37 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 22:37

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyunu ile haftanın ilk eleme adayı belli oluyor!

Haftanın ilk Survivor dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı bu akşam belli oluyor. Son olarak Ünlüler takımına veda eden Gizem Memiç'in ardından gözler şimdi yeni haftada adaya veda edecek olan isme çevrildi. Bu noktada programın izleyicileri "Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yayınlanan fragmanda ademin sakatlandığı görülürken iki takım adeta kıyasıya mücadele ediyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte tüm detaylar...

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyunu ile haftanın ilk eleme adayı belli oluyor!

Survivor haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi ile eleme adayı için geri sayım başladı. Hızla azalan ünlüler takımı ile takımından aday çıkarmak istemeyen gönüllüler takımının kıyasıya rekabetinin sahne alacağı bölümde heyecan dorukta. Hal böyleyken "Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 15 Nisan 2022 Survivor dokunulmazlık oyunu galibi ve haftanın eleme adayı...

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyunu ile haftanın ilk eleme adayı belli oluyor!

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Soluk soluğa izlenen Survivor'da yarışmacılar, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı.

Ancak henüz oyun sonuçlanmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022 All Star'da'da haftanın ilk ada konseyinde ilk eleme adayı olarak .....'nin ismi yazıldı.

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Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyunu ile haftanın ilk eleme adayı belli oluyor!

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor ödül oyununda bu akşam iki takımın da kıyasıya mücadelesi izleyenleri ekran başına kilitliyor. Özellikle ödül oyunlarında canlarını dişlerine takan iki takım, zorlu parkurda ödülün sahibi olabilmek için mücadele etti.

Ödül oyununun galibi Ünlüler takımı oldu.

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyunu ile haftanın ilk eleme adayı belli oluyor!

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor kim elendi sorusu 12 Nisan tarihli bölümle yanıt buldu. Heyecan verici gecede 4 ayrı eleme adayı bulunuyordu. SMS oylaması sonucunu Acun Ilıcalı açıkladı.

İşte o isim;

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyunu ile haftanın ilk eleme adayı belli oluyor!

Buna göre; aday olan dört isim yani Barış, Gizem, Perviz ve Ayşe'nin eleme adayı olduğu gecede adaya veda eden isim diğerlerinden daha az oy alan Gizem oldu.

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