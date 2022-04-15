Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyunu ile haftanın ilk eleme adayı belli oluyor!

Giriş Tarihi: 15.04.2022 22:37 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 22:37

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyunu ile haftanın ilk eleme adayı belli oluyor!

Haftanın ilk Survivor dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı bu akşam belli oluyor. Son olarak Ünlüler takımına veda eden Gizem Memiç'in ardından gözler şimdi yeni haftada adaya veda edecek olan isme çevrildi. Bu noktada programın izleyicileri "Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yayınlanan fragmanda ademin sakatlandığı görülürken iki takım adeta kıyasıya mücadele ediyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte tüm detaylar...