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Giriş Tarihi: 20.05.2022 21:54 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 21:54

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2022’de bu akşam ilk dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor 2022 All Star'da finale adım adım gidilirken, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bugün oynanıyor. Son yapılan 6'lı eleme potasında adaya veda eden isim Seda olmuş ve tartışmaları da beraberinde getirmişti. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununun ardından ada konseyinde haftanın ilk eleme adayı belli olacak. Peki, nefesleri kesen haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte dokunulmazlık oyununu kazanan takımla birlikte Survivor 2022'de haftanın ilk eleme adayı

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2022’de bu akşam ilk dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor 2022 All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmaya son veda eden isim performansı ile adada başarılı bir görüntü çizen Seda olmuştu. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununun ardından kaybeden takım bir eleme adayı çıkaracak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte dokunulmazlık oyununu kazanan takımla birlikte Survivor 2022'de haftanın ilk eleme adayı

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star'da bu akşam ilk eleme adayı belli oluyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım bir eleme adayı çıkaracak.

İşte Survivor ilk eleme adayı ve dokunulmazlık oyununu kaybeden takım;

Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2022’de bu akşam ilk dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

SURVİVOR SEDA ADAYA VEDA ETTİ

Survivor 2022'de geçtiğimiz hafta yapılan ada konseyinde yarışmaya veda eden isim Seda Ocak oldu.

Peki, bu akşam dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

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Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2022’de bu akşam ilk dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da şuanda dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Dokunulmazlık oyununun ardından yapılacak ada konseyinde ilk eleme adayı belli olacak.

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