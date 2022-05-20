Survivor 2022 All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmaya son veda eden isim performansı ile adada başarılı bir görüntü çizen Seda olmuştu. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununun ardından kaybeden takım bir eleme adayı çıkaracak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte dokunulmazlık oyununu kazanan takımla birlikte Survivor 2022'de haftanın ilk eleme adayı

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star'da bu akşam ilk eleme adayı belli oluyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım bir eleme adayı çıkaracak.

İşte Survivor ilk eleme adayı ve dokunulmazlık oyununu kaybeden takım;