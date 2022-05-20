Survivor 2022 All Star'da finale adım adım gidilirken, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu bugün oynanıyor. Son yapılan 6'lı eleme potasında adaya veda eden isim Seda olmuş ve tartışmaları da beraberinde getirmişti. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununun ardından ada konseyinde haftanın ilk eleme adayı belli olacak. Peki, nefesleri kesen haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte dokunulmazlık oyununu kazanan takımla birlikte Survivor 2022'de haftanın ilk eleme adayı