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Haberler Yaşam Survivor eleme adayı kim oldu? Konseyde sular durulmuyor! 20 Mayıs 2022 Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım?
Giriş Tarihi: 21.05.2022 10:51 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 10:52

Survivor eleme adayı kim oldu? Konseyde sular durulmuyor! 20 Mayıs 2022 Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım?

Her hafta bir kişinin adaya veda ettiği Survivor All Star'da dün akşam haftanın ilk eleme adayı yapılan ada konseyi ardından belli oldu. Dokunulmazlığı kaybeden takım konseyde bir kişinin ismini çıkardı. TV8 ekranlarının kıran kırana geçen yarışmasında izleyenler Survivor eleme adayı kim oldu ve Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? Sorularına yanıt arıyor. Suların durulmadığı all star adasında tartışmalar devam ederken her hafta Survivor kim elendi, kim gitti? Soruları da gündemdeki yerini koruyor. İşte son bölüm ardından Survivor eleme adayı ve yaşananlar…

Survivor eleme adayı kim oldu? Konseyde sular durulmuyor! 20 Mayıs 2022 Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım?

Survivor eleme adayı kim oldu? Sorusu gündemden düşmüyor. Dün akşam ekranlara gelen bölümde Ünlüler ve Gönüllüler eksilmemek için mücadele ederken kaybeden takım ada konseyinde yerini aldı. Oylama sonucu Acun Ilıcalı tarafından açıklanan Survivor All Star eleme adayı şok etkisi yarattı. Final adayı olduğu düşünülen isimlerden biri potaya girdi. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı? İşte Survivor eleme adayı…

Survivor eleme adayı kim oldu? Konseyde sular durulmuyor! 20 Mayıs 2022 Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Son haftada adaya veda eden isim Survivor Seda Ocak olmuştu. Bu ismin ardından yeni haftada potanın isimleri çıkmaya başlarken Sema kardeşinin elenmesi üzerine intikam alacağı yönünde ifadeler kullandı.

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Survivor eleme adayı kim oldu? Konseyde sular durulmuyor! 20 Mayıs 2022 Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım?

KONSEYDE SULAR DURULMUYOR!

Seda'nın gidişini haksız bir oylama olarak gören Survivor Sema, konseyde konunun tekrar gündeme gelmesi ardından konuştu.

Eleme sonrası söyledikleri dolayısıyla Evrim ile anlaşmazlık yaşayan Sema, ada konseyinin yanı sıra oyun alanında da Batuhan'ın yönlendirmelerine kızdı.

Survivor eleme adayı kim oldu? Konseyde sular durulmuyor! 20 Mayıs 2022 Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım?

Oyunda Batuhan, Sema'ya yardımcı olmaya çalışırken Sema "Batuhan boş konuşuyorsun, Batuhan sen iyi misin ben onu mu diyorum sana" ifadelerini kullandı.

Sema'nın yarıştığı esnada Atakan'ın "Reset Seda, reset Seda" diye seslenmesi Sema'yı adeta çileden çıkardı.

Survivor eleme adayı kim oldu? Konseyde sular durulmuyor! 20 Mayıs 2022 Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Yine su üzerindeki bir platformda yarışan 2022 Survivor All Star yarışamacıları, oldukça zorlu bir oyun geçirdi.

Parkurda ilk etabı kadınlarda Gönüllüler aldı. Erkeklerde ise Ünlüler galip geldi. Kazananı belirlemek için best of yarışına çıkıldı.

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