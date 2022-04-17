SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor son bölümde Dominik Cumhuriyeti'nde oynanan kritik dokunulmazlık oyununda zorlu parkurda mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımları hem fiziki hem de psikolojik olarak zor anlar yaşadı.

Yokluk adasına takım üyelerini göndermek istemeyen ve iletişim ödülünün sahibi olmak isteyen her iki takım da terinin son damlasına kadar mücadele gösterdi.