Survivor haftanın 3. Dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı bu akşam seçiliyor. 81. Bölüm fragmanında yine rekabetin hat safhaya çıktığı dokunulmazlık oyununda bu kez gladyatörlere taş çıkartacak bir oyun sahne alacak. Yarışmacılar arasında tansiyon yükselirken öte yandan "Survivor eleme adayı kim oldu, kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?" soruları yanıt aramaya başladı. 17 Nisan tarihli bölümde Barış Murat Yağcı da 1 aylık sakatlık sürecinin ardından ilk kez parkura çıkacak. Peki, Survivor eleme adayı ile kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte tüm detaylar…