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Haberler Yaşam Survivor eleme adayı kim oldu, kim elendi? TV8 ile 16 Nisan 2022 Survivor’da dokunulmazlık oyununu hangi takım aldı, iletişim ödülünü kim kazandı? | SON DAKİKA
Giriş Tarihi: 17.04.2022 02:26 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022 02:26

Survivor eleme adayı kim oldu, kim elendi? TV8 ile 16 Nisan 2022 Survivor’da dokunulmazlık oyununu hangi takım aldı, iletişim ödülünü kim kazandı? | SON DAKİKA

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkur üzerinde haftanın 2. Kritik dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Zorlu parkurda ter döken takımlardan en önce hedeflenen sayıya erişeni dokunulmazlık zırhını alırken başarısız takım kritik ada konseyinde eleme adayı seçerek yokluk adasına gönderdi. Yarışmanın takipçileri ise "Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım aldı, iletişim ödülünü kim kazandı?" sorularına cevap arıyor. Merak edilen Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım, kim kazandı? sorularının yanıtları ve son dakika detaylar.

Survivor eleme adayı kim oldu, kim elendi? TV8 ile 16 Nisan 2022 Survivor’da dokunulmazlık oyununu hangi takım aldı, iletişim ödülünü kim kazandı? | SON DAKİKA

"Survivor son bölümde" kırmızı ve mavi takımlarda mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu dokunulmazlık oyununda parkurda kıran kıran bir mücadele örneği gösterdi. Yarışmanın zorlu etaplarında kadınlar ve erkekler olarak en son ise ne iyiler seçimiyle yarışan her iki takımdan en başarılı oyunlar çıkaran takım dokunulmazlığı alan takım olurken başarısız takımdan bir isim eleme adayı seçilerek yokluk adasına gönderildi. İzleyiciler ise Survivor son bölüm özet detayları merak ederek "Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım aldı, iletişim ödülünü kim kazandı?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM, KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlığı alan takım ve eleme adayı seçilerek yokluk adasına gönderilen yarışmacıya ilişkin bilgiler ve son dakika detaylar şöyle…

Survivor eleme adayı kim oldu, kim elendi? TV8 ile 16 Nisan 2022 Survivor’da dokunulmazlık oyununu hangi takım aldı, iletişim ödülünü kim kazandı? | SON DAKİKA

16 Nisan 2022 Cumartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıran kırana bir dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Dokunulmazlık oyunu sonrasında ise Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan kritik ada konseyinde haftanın 2. eleme adayı seçilerek yokluk adasına gönderildi.

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Survivor eleme adayı kim oldu, kim elendi? TV8 ile 16 Nisan 2022 Survivor’da dokunulmazlık oyununu hangi takım aldı, iletişim ödülünü kim kazandı? | SON DAKİKA

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor son bölümde Dominik Cumhuriyeti'nde oynanan kritik dokunulmazlık oyununda zorlu parkurda mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımları hem fiziki hem de psikolojik olarak zor anlar yaşadı.

Survivor eleme adayı kim oldu, kim elendi? TV8 ile 16 Nisan 2022 Survivor’da dokunulmazlık oyununu hangi takım aldı, iletişim ödülünü kim kazandı? | SON DAKİKA

Yokluk adasına takım üyelerini göndermek istemeyen ve iletişim ödülünün sahibi olmak isteyen her iki takım da terinin son damlasına kadar mücadele gösterdi.

Survivor eleme adayı kim oldu, kim elendi? TV8 ile 16 Nisan 2022 Survivor’da dokunulmazlık oyununu hangi takım aldı, iletişim ödülünü kim kazandı? | SON DAKİKA

TV8 ekranlarında yayınlanan kritik dokunulmazlık oyununda takım bazında en başarılı performansı gösteren ve hedeflenen sayıya ilk erişen takım ünlüler oldu.

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