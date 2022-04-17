"Survivor son bölümde" kırmızı ve mavi takımlarda mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu dokunulmazlık oyununda parkurda kıran kıran bir mücadele örneği gösterdi. Yarışmanın zorlu etaplarında kadınlar ve erkekler olarak en son ise ne iyiler seçimiyle yarışan her iki takımdan en başarılı oyunlar çıkaran takım dokunulmazlığı alan takım olurken başarısız takımdan bir isim eleme adayı seçilerek yokluk adasına gönderildi. İzleyiciler ise Survivor son bölüm özet detayları merak ederek "Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım aldı, iletişim ödülünü kim kazandı?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM, KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlığı alan takım ve eleme adayı seçilerek yokluk adasına gönderilen yarışmacıya ilişkin bilgiler ve son dakika detaylar şöyle…