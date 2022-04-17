TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkur üzerinde haftanın 2. Kritik dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Zorlu parkurda ter döken takımlardan en önce hedeflenen sayıya erişeni dokunulmazlık zırhını alırken başarısız takım kritik ada konseyinde eleme adayı seçerek yokluk adasına gönderdi. Yarışmanın takipçileri ise "Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım aldı, iletişim ödülünü kim kazandı?" sorularına cevap arıyor. Merak edilen Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım, kim kazandı? sorularının yanıtları ve son dakika detaylar.