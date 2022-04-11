Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim elendi?
Giriş Tarihi: 11.04.2022 00:19 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 00:20

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim elendi?

Survivor 2022 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda 3. Eleme adayı seçimi için kozlarını paylaştı. Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada hedeflenen sayıya ilk erişen takım dokunulmazlık oyununun kazananı oldu. Yarışmayı takip edenler detayları merak ederek "Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim elendi?" sorularına cevap aramaya devam ediyor. TV8 ile Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim elendi? Sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim elendi?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2022 son bölümde kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Yarışmanın son bölümünde Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zorlu parkurda en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlık zırhını kazanırken başarısız takım eleme adayı seçerek yokluk adasına gönderdi. Survivor 2022 All Star yarışması son bölüm detaylarını öğrenmek isteyenler "Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim elendi?" şeklindeki sorulara cevap aramaya devam ediyor.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI, KİM ELENDİ?

Survivor 2022 All Star son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacıyla ilgili detaylar şöyle;

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim elendi?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Zorlu parkurda en başarılı performansı gösteren gönüllüler takımı 10 Nisan dokunulmazlık oyununu kazanarak dokunulmazlık zırhının ve ödülün sahibi oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim elendi?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununda başarısız olan ünlüler takımı kritik ada konseyinde takım içinde yaptıkları oylama sonrasında Parviz eleme adayı seçilerek yokluk adasına gönderildi.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim elendi?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim elendi?
SON DAKİKA