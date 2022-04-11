Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim elendi?

Survivor 2022 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda 3. Eleme adayı seçimi için kozlarını paylaştı. Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada hedeflenen sayıya ilk erişen takım dokunulmazlık oyununun kazananı oldu. Yarışmayı takip edenler detayları merak ederek "Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim elendi?" sorularına cevap aramaya devam ediyor. TV8 ile Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim elendi? Sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.