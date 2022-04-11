Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim elendi?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2022 son bölümde kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Yarışmanın son bölümünde Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zorlu parkurda en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlık zırhını kazanırken başarısız takım eleme adayı seçerek yokluk adasına gönderdi. Survivor 2022 All Star yarışması son bölüm detaylarını öğrenmek isteyenler "Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim elendi?" şeklindeki sorulara cevap aramaya devam ediyor.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI, KİM ELENDİ?

Survivor 2022 All Star son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacıyla ilgili detaylar şöyle;