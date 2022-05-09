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Giriş Tarihi: 09.05.2022 07:18 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 07:19

Survivor eleme adayları kimler oldu? 8 Mayıs 2022 Survivor kim elendi, potada kim var? İşte Survivor ödül oyunu kazananı ile son durum

Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Takımlar yarışmaları kazanmak ve büyük ödüle sahip olmak için var gücüyle mücadele ederken her hafta dokunulmazlık oyunu sonrası Survivor eleme adayları belirleniyor ve elenen isim belli oluyor. Son olarak ödül oyununu Acun Ilıcalı açıklamış ve yarışmacılar büyük sevinç yaşamıştı. Kazanan takım İngiltere'ye götürülecek olup oyunu iki kez kazanan ödüle gidecek. Öte yandan; Survivor eleme adayı ile potaya giren isimler de açıklandı. Peki; Survivor eleme adayları kimler oldu? 8 Mayıs 2022 Survivor kim elendi, potada kim var? İşte Survivor ödül oyunu ile son bilgiler.

Survivor eleme adayları kimler oldu? 8 Mayıs 2022 Survivor kim elendi, potada kim var? İşte Survivor ödül oyunu kazananı ile son durum

8 Mayıs Pazar akşamı ekranlara gelen Survivor All Star'da büyük ödül heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı, ödül oyununu kazanan takımı İngiltere'ye götürecek. İki aşamalı oynanacak olan oyunu iki kez kazanan takım ödüle kavuşmuş olacak. Öte yandan, Survivor eleme adayları da belli olmaya devam ederken potaya giren isimler de netleşiyor. Peki; Survivor eleme adayları kimler oldu? 8 Mayıs 2022 Survivor kim elendi, potada kim var? İşte Survivor ödül oyunu kazanan takım ve yarışmaya dair son bilgiler.

Survivor eleme adayları kimler oldu? 8 Mayıs 2022 Survivor kim elendi, potada kim var? İşte Survivor ödül oyunu kazananı ile son durum

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor ödül oyunu çetin mücadelelere sahne oldu. Ödül oyununda "Kadınlar" etabını 8-4 Gönüllüler Takımı kazandı ve 1-0 öne geçti.

"Erkekler" etabını da 8-3 Gönüllüler Takımının kazanmasıyla skor 2-0 oldu.

Bu durumda ödül oyununun 1. etabını kazanan Mavi Takım oldu.

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Survivor eleme adayları kimler oldu? 8 Mayıs 2022 Survivor kim elendi, potada kim var? İşte Survivor ödül oyunu kazananı ile son durum

ÖDÜL OYUNU HAKKINDA DETAYLAR

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen oyunun ödülü ise Hull City maçı. Kazanan takım, jetlerle adadan alınacak, İngiltere'ye götürülecek.

Ödül oyunu bugün ve yarın yapılacak. Oyunu iki kez kazanan ödüle gidecek. Takımlar berabere kalırsa final oyununu organize edilecek.

Survivor eleme adayları kimler oldu? 8 Mayıs 2022 Survivor kim elendi, potada kim var? İşte Survivor ödül oyunu kazananı ile son durum

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Bu hafta; Evrim, Nisa ve Berkan ilk üç eleme adayı olarak potaya girmişti.

Survivor eleme adayları kimler oldu? 8 Mayıs 2022 Survivor kim elendi, potada kim var? İşte Survivor ödül oyunu kazananı ile son durum

BU HAFTA ELEME NEDEN OLMAYACAK?

Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, Merve Aydın'ın sakatlanıp elenmesinin ardından bu hafta eleme olmayacağını söyledi. İki hafta sonunda 6 dokunulmazlık oyununun oynanacağını belirten Acun Ilıcalı, 1 kişinin eleneceğini söyledi.

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