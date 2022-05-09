Haberler Yaşam Survivor eleme adayları kimler oldu? 8 Mayıs 2022 Survivor kim elendi, potada kim var? İşte Survivor ödül oyunu kazananı ile son durum

Giriş Tarihi: 09.05.2022 07:18 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 07:19

Survivor eleme adayları kimler oldu? 8 Mayıs 2022 Survivor kim elendi, potada kim var? İşte Survivor ödül oyunu kazananı ile son durum

Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Takımlar yarışmaları kazanmak ve büyük ödüle sahip olmak için var gücüyle mücadele ederken her hafta dokunulmazlık oyunu sonrası Survivor eleme adayları belirleniyor ve elenen isim belli oluyor. Son olarak ödül oyununu Acun Ilıcalı açıklamış ve yarışmacılar büyük sevinç yaşamıştı. Kazanan takım İngiltere'ye götürülecek olup oyunu iki kez kazanan ödüle gidecek. Öte yandan; Survivor eleme adayı ile potaya giren isimler de açıklandı. Peki; Survivor eleme adayları kimler oldu? 8 Mayıs 2022 Survivor kim elendi, potada kim var? İşte Survivor ödül oyunu ile son bilgiler.