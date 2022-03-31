SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor yeni bölüm canlı yayınla ekranlara geliyor. Survivor 2022 Ünlüler Gönüllüler'de ada konseyinde bir eleme daha yapıılıyor. Survivor 64. yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan isim belli olduktan sonra Survivor 2022'de veda eden isim açıklandı. Böylelikle 4 yarışmacıdan biri SMS oylaması sonrasında elendi ve '' Survivor'da kim elendi?'' sorusu yanıt buldu. Survivor eleme adayları Evrim, Hikmet, Gökhan ve Yasin oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor kim elendi sorusu 31 Mart Çarşamba akşamı yanıt buldu. Ünlüler ve Gönüllüler takımı kıyasıya mücadele ettikten sonra kaybeden takımdan bir kişi daha sürgün adasına gönderiliyor. Survivor eleme adayları ise şu şekilde;