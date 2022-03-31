Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor eleme heyecanı izleyiciyle buluştu. Ünlüler ve gönüllüler arasındaki dokunulmazlık oyunu sonrası SMS oy sıralaması ile adaya bir kişi veda etti. Evrim, Hikmet, Gökhan ve Yasin arasında yaşanan çekişmeli oylama sonucunda en düşük oyu alan kişi elendi. Tüm yarışmacıların ödülü kazanabilmek için performanslarını ortaya koyacağı gecede bir takım ödülün sahibi olurken Survivor'da kim elendi, bu hafta adaya veda eden isim kim oldu sorusuna yanıt arandı. Peki Survivor kim elendi? 31 Mart 2022 SMS sıralaması ile Survivor eleme adayları ile dün gece kim elendi? İşte bilgiler…