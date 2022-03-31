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Giriş Tarihi: 31.03.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 09:56

Survivor kim elendi? SMS sıralaması ile 31 Mart 2022 Survivor All Star eleme adayları ile dün gece kim elendi, kim gitti?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor eleme heyecanı izleyiciyle buluştu. Ünlüler ve gönüllüler arasındaki dokunulmazlık oyunu sonrası SMS oy sıralaması ile adaya bir kişi veda etti. Evrim, Hikmet, Gökhan ve Yasin arasında yaşanan çekişmeli oylama sonucunda en düşük oyu alan kişi elendi. Tüm yarışmacıların ödülü kazanabilmek için performanslarını ortaya koyacağı gecede bir takım ödülün sahibi olurken Survivor'da kim elendi, bu hafta adaya veda eden isim kim oldu sorusuna yanıt arandı. Peki Survivor kim elendi? 31 Mart 2022 SMS sıralaması ile Survivor eleme adayları ile dün gece kim elendi? İşte bilgiler…

Survivor kim elendi? SMS sıralaması ile 31 Mart 2022 Survivor All Star eleme adayları ile dün gece kim elendi, kim gitti?

Survivor All Star tüm hızıyla ekrana gelirken Survivor kim elendi, kim gitti sorusuna yanıt aranıyor. Programın 64.bölümünde ünlüler ve gönüllüler elenmemek için yarıştı. En son yayınlanan dokunulmazlık mücadeleleri sonrasında tüm eleme adayları belli olmuştu. Peki Survivor kim elendi? 31 Mart 2022 SMS sıralaması ile Survivor eleme adayları ile dün gece kim elendi?

Survivor kim elendi? SMS sıralaması ile 31 Mart 2022 Survivor All Star eleme adayları ile dün gece kim elendi, kim gitti?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor yeni bölüm canlı yayınla ekranlara geliyor. Survivor 2022 Ünlüler Gönüllüler'de ada konseyinde bir eleme daha yapıılıyor. Survivor 64. yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan isim belli olduktan sonra Survivor 2022'de veda eden isim açıklandı. Böylelikle 4 yarışmacıdan biri SMS oylaması sonrasında elendi ve '' Survivor'da kim elendi?'' sorusu yanıt buldu. Survivor eleme adayları Evrim, Hikmet, Gökhan ve Yasin oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor kim elendi sorusu 31 Mart Çarşamba akşamı yanıt buldu. Ünlüler ve Gönüllüler takımı kıyasıya mücadele ettikten sonra kaybeden takımdan bir kişi daha sürgün adasına gönderiliyor. Survivor eleme adayları ise şu şekilde;

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Survivor kim elendi? SMS sıralaması ile 31 Mart 2022 Survivor All Star eleme adayları ile dün gece kim elendi, kim gitti?

EVRİM

HİKMET

GÖKHAN

YASİN

SMS sıralamasına göre adaya veda eden isim Yasin oldu.

Survivor kim elendi? SMS sıralaması ile 31 Mart 2022 Survivor All Star eleme adayları ile dün gece kim elendi, kim gitti?

YASİN'DEN VEDA SÖZLERİ

Elenen Yasin veda konuşmasında, "Ben hiçbir zaman kimsenin hakkını yemediğimi düşünüyorum. Kimse için kötü düşünmedim. Hep iyi yönden bakmayı denedim. Her şeye güldüm. 6 tane ceza alınca bunu zaten kabulleniyorsunuz. Diskalifiye olmadığım için mutluyum, gülüyorum" dedi.

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