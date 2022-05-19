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Giriş Tarihi: 19.05.2022 23:55 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 23:55

Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? 19 Mayıs Survivor ödül oyunu ne oldu?

Dominik'te çekimleri gerçekleşen Survivor ödül oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Survivor All Star'ın 17 Mayıs Salı günü ekrana gelen bölümünde, adaya veda eden isim Seda olmuştu. Şimdi ise gözler yeni haftada elenecek olan isim ve ödül oyununu kazanan takıma çevrildi. Yeni bölümde Survivor All Star'da son elenen yarışmacı Seda oldu. Sema, elenen kardeşinin gidişini değerlendirirken rakip takıma da gözdağı verdi. Peki Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? 19 Mayıs 2022 Survivor ödül oyunu ne oldu?