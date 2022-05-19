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Giriş Tarihi: 19.05.2022 23:55 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 23:55

Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? 19 Mayıs Survivor ödül oyunu ne oldu?

Dominik'te çekimleri gerçekleşen Survivor ödül oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Survivor All Star'ın 17 Mayıs Salı günü ekrana gelen bölümünde, adaya veda eden isim Seda olmuştu. Şimdi ise gözler yeni haftada elenecek olan isim ve ödül oyununu kazanan takıma çevrildi. Yeni bölümde Survivor All Star'da son elenen yarışmacı Seda oldu. Sema, elenen kardeşinin gidişini değerlendirirken rakip takıma da gözdağı verdi. Peki Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? 19 Mayıs 2022 Survivor ödül oyunu ne oldu?

Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? 19 Mayıs Survivor ödül oyunu ne oldu?

Survivor yeni bölüm izleyiciyle buluşurken Survivor ödül oyunu kazananı merak ediliyor. Survivor All Star'da oynanan son ödül oyununda Adem ile Ogeday arasında tansiyon yükselmişti. Ogeday bu konu hakkında sert açıklamalarda bulundu. Peki Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? 19 Mayıs Survivor ödül oyunu ne oldu?

Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? 19 Mayıs Survivor ödül oyunu ne oldu?

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor All Star'ın 17 Mayıs Salı günü ekrana gelen bölümünde, adaya veda eden isim Seda oldu.

19 MAYIS SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

19 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelen Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde ödül oyununu kırmızı takım kazandı.

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Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? 19 Mayıs Survivor ödül oyunu ne oldu?
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Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? 19 Mayıs Survivor ödül oyunu ne oldu?
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