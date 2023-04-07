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Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile Survivor’da kim gitti, elenen isim kim oldu, ödülü hangi takım aldı? İşte bu hafta elenen yarışmacı
Giriş Tarihi: 07.04.2023 06:03
Güncelleme Tarihi: 07.04.2023
06:03
Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile Survivor’da kim gitti, elenen isim kim oldu, ödülü hangi takım aldı? İşte bu hafta elenen yarışmacı
Survivor 2023 son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Çamur havuzunda geçen kritik oyunda en başarılı performansı gösteren takım ödülün sahibi oldu. Mücadeleyi kazanan takımı merak edenler ise Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? sorusuna cevap aramaya başladı. Merak konusu olan Survivor'dan elenen, ödül oyununu kazanan takım ve tüm detaylar.