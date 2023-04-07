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Giriş Tarihi: 07.04.2023 06:03 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 06:03

Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile Survivor’da kim gitti, elenen isim kim oldu, ödülü hangi takım aldı? İşte bu hafta elenen yarışmacı

Survivor 2023 son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Çamur havuzunda geçen kritik oyunda en başarılı performansı gösteren takım ödülün sahibi oldu. Mücadeleyi kazanan takımı merak edenler ise Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? sorusuna cevap aramaya başladı. Merak konusu olan Survivor'dan elenen, ödül oyununu kazanan takım ve tüm detaylar.

Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile Survivor’da kim gitti, elenen isim kim oldu, ödülü hangi takım aldı? İşte bu hafta elenen yarışmacı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde kırmızı ve mavi takımlar ödül oyununda karşı karşıya geldi. Çamur dolu havuz içinde mücadele veren takımlardan biri en başarılı performansı göstererek ödülü kazanan taraf oldu. Detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? sorusuna cevap arıyor.

SURVIVOR KİM ELENDİ, ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da elenen, ödül oyunu kazanan takım ve tüm detaylar şöyle;

Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile Survivor’da kim gitti, elenen isim kim oldu, ödülü hangi takım aldı? İşte bu hafta elenen yarışmacı

Survivor 2023 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında ödül oyunu oynandı. Zor parkurda mücadele veren takımlardan hedeflenen sayıya en önce erişen ödülün sahibi oldu.

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Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile Survivor’da kim gitti, elenen isim kim oldu, ödülü hangi takım aldı? İşte bu hafta elenen yarışmacı

Kadın ve erkek yarışmacıların kendi aralarında oynadığı oyunda her iki takım da kazanan olmak için ter döktü. Kadın ve erkek yarışmacıların verdiği mücadele sonrasında en başarılı performansı gösteren takım ödülü kazandı.

Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile Survivor’da kim gitti, elenen isim kim oldu, ödülü hangi takım aldı? İşte bu hafta elenen yarışmacı

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarındaki kritik mücadelede yemek ödülünü kazanan KIRMIZI TAKIM oldu.

Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile Survivor’da kim gitti, elenen isim kim oldu, ödülü hangi takım aldı? İşte bu hafta elenen yarışmacı

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Haftanın adaya veda eden yarışmacısı belli oldu. En az SMS oyu alarak yarışmadan elenen isim ALPER oldu.

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