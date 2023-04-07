Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile Survivor’da kim gitti, elenen isim kim oldu, ödülü hangi takım aldı? İşte bu hafta elenen yarışmacı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde kırmızı ve mavi takımlar ödül oyununda karşı karşıya geldi. Çamur dolu havuz içinde mücadele veren takımlardan biri en başarılı performansı göstererek ödülü kazanan taraf oldu. Detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? sorusuna cevap arıyor.

SURVIVOR KİM ELENDİ, ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da elenen, ödül oyunu kazanan takım ve tüm detaylar şöyle;