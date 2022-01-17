Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Survivor Nisa neden yok, elendi mi? Survivor Nisa Bölükbaşı diskalifiye mi oldu, nerede ve dönecek mi?
Giriş Tarihi: 17.01.2022 23:45 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 23:46

Survivor Nisa neden yok, elendi mi? Survivor Nisa Bölükbaşı diskalifiye mi oldu, nerede ve dönecek mi?

Ekranların uzun soluklu yarışması Survivor geçtiğimiz Cumartesi günü başladı. All Star konsepti ile ekranlara gelen yarışmada Nisa Bölükbaşı'nın olmaması dikkatleri çekti. İzleyiciler, Survivor Nisa neden yok, elendi mi, diskalifiye mi oldu soruları ile birlikte Nisa Bölükbaşı neden yok, dönecek mi ve hasta mı sorularına yanıt arıyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması ise programın sunucusu ve yapımcısı Acun Ilıcalı'dan geldi. Peki, Survivor Nisa neden yok, elendi mi? Survivor Nisa Bölükbaşı diskalifiye mi oldu, nerede ve dönecek mi? İşte Acun Ilıcalı'nın Nisa Bölükbaşı açıklaması

Survivor Nisa neden yok, elendi mi? Survivor Nisa Bölükbaşı diskalifiye mi oldu, nerede ve dönecek mi?

Yeni sezonu ile Cumartesi günü ilk kez ekranlara gelen Survivor'da heyecan ve rekabet devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında kıyasıya yarışlar yaşanırken, programın tanımında yer alan Nisa Bölükbaşı'nın olmaması izleyiciler tarafından merak ediliyor. Öyle ki, Survivor Nisa neden yok, elendi mi, diskalifiye mi oldu soruları ile birlikte, Survivor Nisa Bölükbaşı dönecek mi, nerede soruları merak ediliyor. Konuya ilişkin beklenen açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi. İşte Nisa neden yok, hasta mı sorularının yanıtları;

Survivor Nisa neden yok, elendi mi? Survivor Nisa Bölükbaşı diskalifiye mi oldu, nerede ve dönecek mi?

SURVİVOR NİSA NEDEN YOK, ELENDİ Mİ?
Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor'da heyecan tüm hızıyla devam ederken, Nisa Bölükbaşı'nın olmaması izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Konuya ilişkin beklenen açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi. Ilıcalı, Nisa'nın yerine Yağmur Bandana'nın takıma dahil olduğunu belirtirti. Peki, Survivor Nisa neden yok? İşte yanıtı;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor Nisa neden yok, elendi mi? Survivor Nisa Bölükbaşı diskalifiye mi oldu, nerede ve dönecek mi?

SURVİVOR NİSA'YA NE OLDU?
Yarışma öncesi Instagram hesabından canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıların son mesajlarını izleyenlerle paylaşmıştı. Ilıcalı'nın canlı yayınında Gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı'nın olmayışı dikkat çekmişti.
İddiaya göre; Nisa Bölükbaşı koronavirüse yakalandı. İki kez test yaptıran Nisa ikisinde de pozitif çıktı. Bölükbaşı'nın yerine yarışmaya yedeklerden Yağmur Bandana dahil oldu.

Survivor Nisa neden yok, elendi mi? Survivor Nisa Bölükbaşı diskalifiye mi oldu, nerede ve dönecek mi?

Gelen bilgilere göre, 10 günlük karantina sürecini tamamlayan Nisa yarışmaya sonradan dahil olacak.
Acun Ilıcalı da Nisa'nın rahatsızlandığını ve ilerleyen bölümlerde dahil olacağını ifade etti.

SON DAKİKA