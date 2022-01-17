Yeni sezonu ile Cumartesi günü ilk kez ekranlara gelen Survivor'da heyecan ve rekabet devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında kıyasıya yarışlar yaşanırken, programın tanımında yer alan Nisa Bölükbaşı'nın olmaması izleyiciler tarafından merak ediliyor. Öyle ki, Survivor Nisa neden yok, elendi mi, diskalifiye mi oldu soruları ile birlikte, Survivor Nisa Bölükbaşı dönecek mi, nerede soruları merak ediliyor. Konuya ilişkin beklenen açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi. İşte Nisa neden yok, hasta mı sorularının yanıtları;