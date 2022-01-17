Ekranların uzun soluklu yarışması Survivor geçtiğimiz Cumartesi günü başladı. All Star konsepti ile ekranlara gelen yarışmada Nisa Bölükbaşı'nın olmaması dikkatleri çekti. İzleyiciler, Survivor Nisa neden yok, elendi mi, diskalifiye mi oldu soruları ile birlikte Nisa Bölükbaşı neden yok, dönecek mi ve hasta mı sorularına yanıt arıyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması ise programın sunucusu ve yapımcısı Acun Ilıcalı'dan geldi. Peki, Survivor Nisa neden yok, elendi mi? Survivor Nisa Bölükbaşı diskalifiye mi oldu, nerede ve dönecek mi? İşte Acun Ilıcalı'nın Nisa Bölükbaşı açıklaması