Survivor Nisa ‘sokak ortasında dövdü’ demişti! Barış Murat Yağcı’nın eski sevgilisinden olay paylaşım geldi

Survivor 2022 All Star'da dün, sevilen iki yarışmacı Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı arasında yaşanan tartışma gündeme oturdu. Bir dönem yaşadıkları aşk ile çokça konuşulan ikili arasında tartışma Barış Murat Yağcı'nın, kaybedilen yarış sonrası Yağmur ve Sude'yi teselli etmesiyle başladı. O anları gören Nisa Bölükbaşı adeta çılgına döndü ve "Kadınları döven adam, kadınları ağlatan adam şu an kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor" ifadelerini kullandı. Bu durum konseydeki tartışmayı da beraberinde getirirken, Nisa, Barış'ın eski sevgilisini de sokak ortasında dövdüğünü söyledi. Barış'ın eski sevgilisinden ise çok konuşulacak bir paylaşım geldi!