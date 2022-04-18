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Haberler Yaşam Survivor Nisa ‘sokak ortasında dövdü’ demişti! Barış Murat Yağcı’nın eski sevgilisinden olay paylaşım geldi
Giriş Tarihi: 18.04.2022 16:26 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 16:32

Survivor Nisa ‘sokak ortasında dövdü’ demişti! Barış Murat Yağcı’nın eski sevgilisinden olay paylaşım geldi

Survivor 2022 All Star'da dün, sevilen iki yarışmacı Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı arasında yaşanan tartışma gündeme oturdu. Bir dönem yaşadıkları aşk ile çokça konuşulan ikili arasında tartışma Barış Murat Yağcı'nın, kaybedilen yarış sonrası Yağmur ve Sude'yi teselli etmesiyle başladı. O anları gören Nisa Bölükbaşı adeta çılgına döndü ve "Kadınları döven adam, kadınları ağlatan adam şu an kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor" ifadelerini kullandı. Bu durum konseydeki tartışmayı da beraberinde getirirken, Nisa, Barış'ın eski sevgilisini de sokak ortasında dövdüğünü söyledi. Barış'ın eski sevgilisinden ise çok konuşulacak bir paylaşım geldi!

Survivor Nisa ‘sokak ortasında dövdü’ demişti! Barış Murat Yağcı’nın eski sevgilisinden olay paylaşım geldi

Barış Murat Yağcı'nın eski sevgilisinden olay paylaşım! Nisa ile Barış arasında yaşanan gerginlik tüm sosyal medyanın gündeminde yer alırken, dayak yediği iddia edilen eski sevgiliden Barış Murat Yağcı ile ilgili çok konuşulacak bir paylaşım geldi! Dün yayınlanan bölümde, üç dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler takımı adeta yıkım yaşadı. Bu sırada Barış Murat Yağcı'nın, Yağmur ve Sude'yi teselli etmesi, Nisa Bölükbaşı'nı çılgına çevirdi. Nisa olay esnasında, "Kadınları döven adam, kadınları ağlatan adam şu an kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor" ifadelerini kullandı. Bu durum konseydeki tartışmayı da beraberinde getirirdi. Öte yandan iddiaların ortasında kendini bulan Barış Murat Yağcı'nın eski sevgilisinden net bir paylaşım geldi.

Survivor Nisa ‘sokak ortasında dövdü’ demişti! Barış Murat Yağcı’nın eski sevgilisinden olay paylaşım geldi

Survivor 2020'de mücadele eden ve yarışma bitttikten sonra 6 ay aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, şimdilerde All Star 2022'de karşı takımlarda mücadele ediyor.

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Survivor Nisa ‘sokak ortasında dövdü’ demişti! Barış Murat Yağcı’nın eski sevgilisinden olay paylaşım geldi

Survivor All Star'ın son bölümündeki ada konseyine Nisa Bölükbaşı'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı ile ilgili 'şiddet' iddiası damga vurdu.

Survivor Nisa ‘sokak ortasında dövdü’ demişti! Barış Murat Yağcı’nın eski sevgilisinden olay paylaşım geldi

Bir dönem yaşadıkları aşk ile çok konuşulan Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'nın arası ayrılık sonrası bir kez daha gerildi.

Survivor Nisa ‘sokak ortasında dövdü’ demişti! Barış Murat Yağcı’nın eski sevgilisinden olay paylaşım geldi

Her şey Barış Murat Yağcı'nın, kaybedilen yarış sonrası Yağmur ve Sude'yi teselli etmesiyle başladı.

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