Survivor Nisa ‘sokak ortasında dövdü’ demişti! Barış Murat Yağcı’nın eski sevgilisinden olay paylaşım geldi

Barış Murat Yağcı'nın eski sevgilisinden olay paylaşım! Nisa ile Barış arasında yaşanan gerginlik tüm sosyal medyanın gündeminde yer alırken, dayak yediği iddia edilen eski sevgiliden Barış Murat Yağcı ile ilgili çok konuşulacak bir paylaşım geldi! Dün yayınlanan bölümde, üç dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler takımı adeta yıkım yaşadı. Bu sırada Barış Murat Yağcı'nın, Yağmur ve Sude'yi teselli etmesi, Nisa Bölükbaşı'nı çılgına çevirdi. Nisa olay esnasında, "Kadınları döven adam, kadınları ağlatan adam şu an kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor" ifadelerini kullandı. Bu durum konseydeki tartışmayı da beraberinde getirirdi. Öte yandan iddiaların ortasında kendini bulan Barış Murat Yağcı'nın eski sevgilisinden net bir paylaşım geldi.