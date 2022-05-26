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Haberler Yaşam Survivor ödül oyunu kim kazandı, Justin Bieber konserine hangi takım gitti? Survivor ödül oyununda tansiyon yükseldi! (26 Mayıs 2022)
Giriş Tarihi: 26.05.2022 23:28 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 23:29

Survivor ödül oyunu kim kazandı, Justin Bieber konserine hangi takım gitti? Survivor ödül oyununda tansiyon yükseldi! (26 Mayıs 2022)

Survivor All Star'da bu akşam kıyasıya rekabetle ödül oyunu ekranlara geldi. Zorlu parkurda ünlüler ve gönüllüler takımı adeta canlarını dişlerine taktı ve ödülün sahibi olabilmek adına yarıştı. Programın izleyenleri "26 Mayıs 2022 Survivor ödül oyunu kim, hangi takım kazandı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Özellikle parkurlarda kaybettikleri enerjiyi oyun sonundaki ödülle tamamlamak isteyen yarışmacıların haliyle tansiyonu da yükseldi. Peki, Bu akşam Justin Bieber konserli Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte heyecan dolu akşamdan dikkat çeken gelişmeler...

Survivor ödül oyunu kim kazandı, Justin Bieber konserine hangi takım gitti? Survivor ödül oyununda tansiyon yükseldi! 26 Mayıs 2022

Justin Bieber konserli Survivor ödül oyununda bu akşam heyecan dorukta. Ünlüler ve gönüllüler takımının tam motive şekilde çıktığı zorlu parkurda mücadele az önce başladı. Ödülün sahibi olarak açlıklarını bir nebze olsun geçirmek ve Justin Bieber konseriyle şarj olmak isteyen yarışmacılar için parkurda tansiyonun yükseldiği anlar da oldu. Peki, 26 Mayıs Bu akşam Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte heyecan dolu gecede Survivor ödül oyununun galibi ve detaylar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNDA TANSİYON YÜKSELDİ!

Geçtiğimiz Salı günkü elemede ünlüler takımı Sude'yi uğurlamıştı. Adaya veda eden bir kadın yarışmacının daha ardından kırmızılı takım bir kişi daha azaldı. Şimdi ise Survivor ödül oyunu için kıyasıya bir rekabet ekranlara geliyor.

Survivor ödül oyunu kim kazandı, Justin Bieber konserine hangi takım gitti? Survivor ödül oyununda tansiyon yükseldi! 26 Mayıs 2022

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

26 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelen Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde ödül oyununu kazanan takım belli olunca haberimizde yer alacak.

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Survivor ödül oyunu kim kazandı, Justin Bieber konserine hangi takım gitti? Survivor ödül oyununda tansiyon yükseldi! 26 Mayıs 2022

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Bu akşamki eleme konseyi sonrası bir isim adaya veda etti. Merakla beklenen isim, Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. Haftanın eleme adayları ise şöyleydi;

Adaya veda eden isim ise Sude oldu.

Survivor ödül oyunu kim kazandı, Justin Bieber konserine hangi takım gitti? Survivor ödül oyununda tansiyon yükseldi! 26 Mayıs 2022

25 MAYIS SURVIVOR TÜKİYE - YUNANİSTAN ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde Türkiye - Yunanistan yarışmacıları karma bir takım olarak yarıştı. Mücadele mavi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Survivor ödül oyunu kim kazandı, Justin Bieber konserine hangi takım gitti? Survivor ödül oyununda tansiyon yükseldi! 26 Mayıs 2022

SURVİVOR TÜRKİYE YUNANİSTAN ÖDÜL OYUNUNDA NELER OLDU?

Türk ve Yunan Survivor yarışmacıları, ikinci kez ödül için karşılaştı. Karma olarak oynanan oyunda ödül ise tarafları heyecanlandırdı.

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