Survivor All Star'da bu akşam kıyasıya rekabetle ödül oyunu ekranlara geldi. Zorlu parkurda ünlüler ve gönüllüler takımı adeta canlarını dişlerine taktı ve ödülün sahibi olabilmek adına yarıştı. Programın izleyenleri "26 Mayıs 2022 Survivor ödül oyunu kim, hangi takım kazandı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Özellikle parkurlarda kaybettikleri enerjiyi oyun sonundaki ödülle tamamlamak isteyen yarışmacıların haliyle tansiyonu da yükseldi. Peki, Bu akşam Justin Bieber konserli Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte heyecan dolu akşamdan dikkat çeken gelişmeler...