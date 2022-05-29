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Giriş Tarihi: 29.05.2022 01:38 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 01:45

Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor futbol maçını hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Survivor 2022 All Star son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında zorlu bir ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Öte yandan ödül oyunu sonrasında Survivor 2022 Türk-Yunan yarışmacıların karmasında oluşan bir futbol maçı yapıldı. Survivor 2022 son bölümdeki gelişmeleri merak eden ve öğrenmek isteyenler Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? sorularına yanıt arıyor. Merak konusu olan Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? sorularının cevapları ve tüm detaylar.

Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor futbol maçını hangi takım kazandı?

Survivor 2022 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında zorlu bir ödül oyunu mücadelesi ekranlara geldi. Parkurdaki kıran kırana mücadelede en başarılı performansı gösteren yarışmacıların yer aldığı takım oyunu kazanırken ödül oyunu sonrası Türk-Yunan Survivor yarışmacıların karmasından oluşturulan takımlar arasında bir de futbol maçı oynandı. Bu bilgilerle Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor ödül oyunu ve futbol maçı kazananı ile ilgili tüm bilgiler şöyle;

Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor futbol maçını hangi takım kazandı?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star yarışmasında oynanan mini ödül oyununda Hikmet ve Sema finale kalan yarışmacılar oldu. İkili arasında oynanan oyunun ardında Hikmet kazanarak ödülün sahibi oldu.

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Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor futbol maçını hangi takım kazandı?

SURVİVOR FUTBOL MAÇINI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2022 son bölümde Türk ve Yunan yarışmacılar arasında bir futbol oyunu oynandı. Acun Ilıcalı'nın da oyuna dahil olduğu maç 9-9 beraberlikle tamamlandı.

Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor futbol maçını hangi takım kazandı?
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Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor futbol maçını hangi takım kazandı?
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