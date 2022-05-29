Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor futbol maçını hangi takım kazandı?

Survivor 2022 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında zorlu bir ödül oyunu mücadelesi ekranlara geldi. Parkurdaki kıran kırana mücadelede en başarılı performansı gösteren yarışmacıların yer aldığı takım oyunu kazanırken ödül oyunu sonrası Türk-Yunan Survivor yarışmacıların karmasından oluşturulan takımlar arasında bir de futbol maçı oynandı. Bu bilgilerle Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor ödül oyunu ve futbol maçı kazananı ile ilgili tüm bilgiler şöyle;