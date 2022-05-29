Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor futbol maçını hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Survivor 2022 All Star son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında zorlu bir ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Öte yandan ödül oyunu sonrasında Survivor 2022 Türk-Yunan yarışmacıların karmasında oluşan bir futbol maçı yapıldı. Survivor 2022 son bölümdeki gelişmeleri merak eden ve öğrenmek isteyenler Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? sorularına yanıt arıyor. Merak konusu olan Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? sorularının cevapları ve tüm detaylar.