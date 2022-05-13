Haberler Yaşam Survivor ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile 12 Mayıs 2022 Survivor ödül oyunu ve Bil Bakalım’ı hangi takım kazandı, ödül oyununu kim aldı?

Giriş Tarihi: 13.05.2022 07:14 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 07:14

Survivor ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile 12 Mayıs 2022 Survivor ödül oyunu ve Bil Bakalım’ı hangi takım kazandı, ödül oyununu kim aldı?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma Survivor 2022 All Star yarışmasının 12 Mayıs 2022 Perşembe günü ekranlara gelen son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında önemli bir ödül oyunu oynandı. Dominik Cumhuriyeti'nde zorlu parkurlarda mücadele eden takımlardan en başarılı performans gösteren hedeflenen sayıya ilk erişen olarak ödülün sahibi oldu. Öte yandan Survivor 2022 All Star son bölüm özet detaylarını okumak isteyenler yoğun olarak "Survivor ödül oyununu kim kazandı, bil bakalım'ı hangi takım kazandı?" Merak konusu olan ve araştırılan Survivor ödül oyununu kim kazandı, bil bakalım'ı hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.